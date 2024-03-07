CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе
|

Наталья Сергунина: Столичная «Карта инновационных решений» объединила разработчиков из 74 регионов России

Столичная «Карта инновационных решений» объединила уже свыше четырех тысяч компаний из 74 регионов России. Только в прошлом году в Москве благодаря сервису внедрили больше 100 отечественных разработок, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На площадке предприниматели могут рассказать о себе, привлечь заказчиков и партнеров, а также заключить выгодные контракты. А крупный бизнес и городские структуры — подобрать подходящие проекты и услуги под конкретные задачи.

«Сегодня в каталоге представлено 6,173 тыс. технологических продукта под самые разные задачи — от цифровизации бизнеса до подготовки кадров. С момента запуска платформы в 2021 г. в городе внедрили почти 200 разработок инноваторов из Москвы, Подмосковья, Калужской, Ульяновской, Челябинской областей и других регионов страны», — сказала Наталья Сергунина.

Например, в театрах, дворцах культуры и на концертных площадках появилась серия динамических интеллектуальных световых приборов столичного производства. Они заменили устаревшее ламповое оборудование и стали достойной альтернативой зарубежным технологиям.

В одной из городских школ занятия с малышами проводятся при помощи интерактивного комплекса «Играй и развивайся», созданного челябинской компанией.

Благодаря инноваторам из Нижнего Новгорода в Москве появилось программное обеспечение, анализирующее сроки и рентабельность выполнения строительных работ на различных объектах.

В некоторых медицинских учреждениях города используется пермский робот-диагност. Он самостоятельно передвигается, распознает лица и речь, общается с пациентами и измеряет первичные показатели здоровья: количество сахара и кислорода в крови, артериальное давление и температуру.

Сейчас на «Карте инновационных решений» опубликовано больше 30 актуальных запросов московских ведомств. Откликнуться на них может любая отечественная компания. Для этого нужно заполнить анкету, указав ИНН организации, информацию о предлагаемой технологии или продукте и сфере его применения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Использование ИТ станет в Уголовном кодексе отягчающим обстоятельством

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

В России создана система навигации БПЛА, которой не нужны GPS и ГЛОНАСС

Как власти тратят 31 млрд руб. на информационную безопасность

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023