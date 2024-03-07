ДОМ.РФ: Экономический эффект от внедрения ИИ в стройотрасли превысит 1 трлн рублей к 2028 году

Технологии искусственного интеллекта способны ускорить процессы инвестиционно-строительного цикла без дополнительных трудовых ресурсов. По оценке ДОМ.РФ экономический эффект от внедрения ИИ в стройотрасли может составит более 1 трлн руб. к 2028 г. в виде вклада в ВВП страны.

ИИ в строительстве может применяться на всех этапах девелоперского цикла: инженерные изыскания, оценка градпотенциала и выстраивание бизнес-моделей, проектирование, строительство, закупка стройматериалов и оборудования, контроль работ и расходов, совершенствование продаж и соблюдение безопасности на стройплощадке.

«Цифровая трансформация является одним из ключевых направлений развития строительной отрасли, закрепленных в Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2030 года. Наши основные задачи — сформировать и развивать цифровую систему управления жизненным циклом объектов капитального строительства, городского и жилищно-коммунального хозяйства, отвечающую современным отраслевым вызовам, в том числе с применением искусственного интеллекта. Уверен, что совместно с ДОМ.РФ нам удастся выработать конкретные шаги по комплексному внедрению ИИ в строительную отрасль», — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

В экспертную группу по внедрению ИИ входят застройщики, вендоры, банки, федеральные органы исполнительной власти, а также НИИ и вузы — всего более 50 участников. В рамках работы группы ДОМ.РФ и Минстрой России при участии бизнес-сообщества займутся формированием Реестра решений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в области градостроительной деятельности.

«По оценкам экспертов вклад ИИ-технологий в ВВП страны составляет 2% к 2025 г. и 4% к 2028 г. Учитывая, что строительная отрасль совместно с ЖКХ стабильно занимает более 10% в доле нашего ВВП, этот вклад для отрасли составит более одного трлн рублей. Поэтому сейчас крайне важно обеспечить все условия для внедрения технологий и именно поэтому мы ведём работу в рамках экспертной группы Минстроя России по применению технологий искусственного интеллекта в строительной отрасли. Поэтому крайне важно не упустить момент для внедрения, чтобы не быть в категории "догоняющих" и обеспечить его на уровне прогнозных значений», — сказал управляющий директор по ИT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Главными направлениями работы группы стали оценка проникновения ИИ в стройотрасль с участием застройщиков, создание общедоступного реестра эффективных ИИ-решений, создание нормативно-правовых условий для развития ИИ на разных этапах стройки, реализация программы подготовки профильных кадров по ИИ-технологиями, устранение препятствий для обмена данными между участниками рынка и проработка отраслевой платформы.

Интеллектуальная обработка документации, которая сопутствует строительству, способна сократить огромное количество трудовых ресурсов, которые задействованы на текущий момент, отметил эксперт.

Один из основных вызовов в сфере внедрения ИИ по оценкам Института развития — открытость доступность данных, временные затраты на их валидацию, разметку и подготовку, а отсутствие подобных датасетов в открытом доступе заставляет разработчиков дублировать работу.

Справочно:

ИИ может дать ускорение процессов инвестиционно-строительного цикла при тех же задействованных трудовых ресурсов. По оценкам экспертов вклад ИИ-технологий в ВВП страны составляет 2% к 2025 г. и 4% к 2028 г. С учетом достаточно высокой доли стройки и связанным с ней ЖКХ уже сейчас имеет смысл активно заниматься внедрением ИИ в стройотрасли.