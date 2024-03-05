Заммэра Ракова: медорганизации из девяти регионов России подали заявки на подключение к московской платформе ИИ-сервисов

В Москве открыли доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) для медицинских организаций всей страны. На данный момент заявки на подключение к ней прислали из девяти разных регионов России, в числе которых Республика Башкортостан и Московская область. С помощью платформы врачи смогут получать результаты автоматического анализа лучевых исследований, выполняемого умными алгоритмами. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В феврале этого года Сергей Собянин объявил о том, что по поручению Владимира Путина Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к своим сервисам искусственного интеллекта для любой медицинской организации страны. Такие алгоритмы размечают на изображении области возможных патологий цветовыми подсказками, автоматически делают измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляют проект описания исследования. Мы используем эти технологии уже четыре года, и они доказали свою эффективность. Сегодня искусственный интеллект позволяет быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях. Теперь врачи всей страны могут воспользоваться такими сервисами. За короткое время к нам уже поступили заявки от медицинских организаций из девяти регионов, среди которых Республика Башкортостан и Московская область», — сказала вице-мэр.

Доступ к платформе мосмедии.рф («МосМедИИ») открыт с 15 февраля. На сегодня заявки поступили из медицинских организаций Санкт-Петербурга, Московской, Пензенской и Кемеровской областей, республик Башкортостан, Дагестан, Чеченской Республики, Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

На платформе можно ознакомиться с имеющимися сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения. Она была разработана Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы.

«Сегодня в рамках эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике в распоряжении врачей 57 сервисов компьютерного зрения по 29 клиническим направлениям. Алгоритмы помогают находить на маммограммах, КТ, МРТ и рентгеновских снимках признаки 37 различных заболеваний, в том числе рака легкого, пневмонии, остеопороза, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса и других патологий», — сказал главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

Центр диагностики и телемедицины — флагман по внедрению искусственного интеллекта в сферу лучевой диагностики. Он имеет уникальный опыт работы с нейросетями, так как на его базе проходит крупнейший эксперимент по использованию технологий компьютерного зрения в здравоохранение. За четыре года здесь обработано свыше 12 млн исследований.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Умные технологии широко используются в ежедневной врачебной практике. Это позволило ускорить и упростить процессы диагностики и лечения, обеспечить высокий уровень медицинской помощи для москвичей.

Программа соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлена на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи.