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Новая рабочая группа по фотонным интегральным схемам

Рабочая группа «Фотонные интегральные схемы (ФИС)», координатором которой стал Зеленоградский Нанотехнологический Центр (АО «ЗНТЦ»), планирует разработать ландшафт применения ФИС, отраслевые стандарты для производства фотонной компонентной базы и определить тренды применения ФИС. Об этом CNews сообщили представители АО «ЗНТЦ».

Недавно созданная рабочая группа входит в структуру Технологической Платформы «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника» (ТП «Фотоника»). Создание рабочей группы уже поддержали 12 организаций из числа образовательных учреждений, научных центров, предприятий и компаний-членов ТП «Фотоника», в том числе «Т8», НТО «ИРЭ-Полюс», НИИ им. А.Ю. Малинина, ВНИИОФИ, ФТИ им. Иоффе, МИФИ, МФТИ, и состав продолжает расширяться.

«Почти каждая из существующих рабочих групп ТП «Фотоника» рассматривает вопросы, связанные с компонентами ФИС, но ни одна не охватывает целиком этого комплексного направления. Вопрос создания самостоятельной рабочей группы «Фотонные интегральные схемы» назрел давно. ЗНТЦ взялся за реализацию этой ответственной задачи. Вместе с рабочей группой нам еще предстоит разработать дорожную карту по направлению на ближайшую и долгосрочные перспективы, а также рекомендации для подготовки новых кадров. Приглашаем участников рынка вступить в рабочую группу и вместе с нами развивать направление фотонных интегральных схем», – сказал генеральный директор АО «ЗНТЦ», д.т.н. Анатолий Ковалев.

Фотонная компонентная база (ФКБ), как и электронная компонентная база (ЭКБ) в свое время, эволюционировала до уровня фотонной интегральной схемы. ФИС находят все большее применение и приобретают собственную классификацию, технологические платформы, средства проектирования и сферы применения. Это требует разработки собственных методов, способов и инструментов для проектирования и производства ФИС, стандартов и открытия научно-образовательных центров на базе учреждений профессионального образования. Новые стандарты для ФИС разработают на основе методологической и метрологической базы Зеленоградского Нанотехнологического Центра.

Зеленоградский Нанотехнологический Центр развивает инфраструктуру для серийного производства отечественных 16-канальных оптических мультиплексоров – телекоммуникационных устройств, обеспечивающих высокоскоростную передачу данных в оптоволоконной сети. ЗНТЦ впервые в России выпустил мультиплексор на собственной фотонной компонентной базе.

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