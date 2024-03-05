Нейросети «Яндекса» составят прогноз погоды для погодозависимых отраслей бизнеса

Нейросети в новой версии «Яндекс Погоды» для бизнеса предскажут динамику погодных показателей. Это поможет компаниям любого размера эффективнее планировать свою деятельность. Информация доступна предприятиям в личном кабинете в виде API или погодного дашборда, который позволяет контролировать погодные данные по более чем 150 параметрам и нескольким локациям одновременно. Об этом CNews сообщили представители Яндекса.

Бизнес также сможет получить в сервисе доступ к сезонному прогнозу на полгода, API с погодными данными на ближайшие 30 дней, ежечасным историческим данным о погоде на территории России с 1950 г. и индивидуальному отраслевому решению от аналитиков и метеорологов. Яндекс Погода для бизнеса использует собственную технологию «Метеум». Она сочетает классические метеорологические подходы с алгоритмами машинного обучения, анализирует данные пяти независимых метеорологических моделей и учитывает показатели с радаров, спутников, наземных станций и сообщения пользователей.

Информация о погоде в любой точке страны с интервалом в один час пригодится для анализа более сотни разных бизнес-сценариев, в том числе и созданных самостоятельно. Инструмент можно интегрировать в собственную аналитическую или CRM-систему. Ритейлерам данные помогут отслеживать, например, какая продолжительность осадков повышает спрос на доставку. А энергокомпании с помощью инструмента смогут скорректировать прогноз спроса на электроэнергию в зависимости от среднемесячной температуры зимнего сезона.

Александр Ганьшин, руководитель «Яндекс Погоды»: «В личном кабинете Яндекс Погоды для бизнеса есть множество инструментов, которые помогают компаниям планировать различные виды работ и оптимизировать процессы. Один из них — сезонный прогноз на полгода вперёд. Например, предприятиям в Москве для планирования поставок в 2024 г. пригодится информация о том, насколько долго в столице будет сохраняться привычная для летнего сезона среднемесячная температура воздуха. В мае этого года она достигнет 13,3 °С, в июне — 17,3 °С, в июле — 19,9 °С. Однако осадков выпадет больше, чем в 2023 г.: в мае — почти в 2,5 раза, в июне — в 1,7 раза. Сельскохозяйственным компаниям в Южном федеральном округе полезно знать, что предстоящее лето будет более засушливым, чем в прошлом году. В частности, в Ростовской области и в Краснодарском крае осадков может стать меньше на 16–24%».

Профессиональная версия «Яндекс Погоды» уже используется в собственных сервисах компании (например, в «Яндекс Маршрутизации»), применяется в ритейле, энергетике, логистике, сельском хозяйстве и страховании.

***

«Яндекс Погода» — сервис с прогнозом погоды для любой точки мира. Он построен на базе запатентованной технологии «Метеум», которая сочетает классические метеорологические подходы с алгоритмами машинного обучения. «Метеум» анализирует данные пяти независимых метеорологических моделей, учитывает данные с радаров, спутников и наземных станций. Это первая технология в мире, которая обучается как на данных с приборов, так и на сигналах пользователей. Каждый день они отправляют в «Погоду» более трех миллионов сообщений. Базовые прогнозы «Яндекс Погоды» бесплатны для всех, а бизнес может получить доступ к расширенным данным: они помогут оптимизировать производственные процессы и снизить финансовые риски.