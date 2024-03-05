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ДОМ.РФ: Экспертная группа обозначила основные условия внедрения ИИ в стройке

Созданная при Минстрое России экспертная группа по внедрению ИИ в строительстве, которую курирует ДОМ.РФ, сосредоточится на пяти направлениях работы в рамках отдельных подгрупп. Как сообщил директор цифровизации жилищной сферы ДОМ.РФ Александр Лукьянов на форуме РСН-2024, эта работа является необходимым условием для максимального эффекта от использования технологии.

Первая группа экспертов уже занимается созданием методики оценки проникновения ИИ-технологий в строительной отрасли. Для этого будет разработана методология, планируется анкетирование застройщиков и подготовка аналитики. Второе направление — определение ключевых решений для внедрения ИИ и создание общедоступного реестра ИИ-решений.

«Мы расширяем формат работы экспертной группы для более эффективной работы, делаем ее более специализированной и “точечной”. Другая важная задача — подключить к ИИ-взаимодействию как можно больше участников рынка: застройщиков, экспертов, разработчиков, что будет способствовать шлифовке законодательства в области обмена данными», — сказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Третья подгруппа будет выявлять и нивелировать нормативно-правовые препятствия на пути развития ИИ в рамках различных этапов строительства. В задачи четвертой подгруппы войдет разработка программ повышения квалификации и переподготовки кадров по ИИ-технологиям, планирование профессиональных конкурсов для учащихся и мониторинг дефицита специалистов. Пятая займется снятием препятствий по обмену данными, проработкой отраслевой платформы данных и повышением их доступности.

В ДОМ.РФ обозначают несколько основных препятствий на пути внедрения ИИ в строительстве. В частности, недостаточную подготовку разработчиков в области ИИ и ML, использование технологии непрофильными специалистами и дублирование функций. Другой фактор — недостаток вычислительных мощностей, которые необходимы для платформизации ML-решений. Третий - отсутствие необходимого количества машиночитаемых данных и размеченных датасетов. Еще одна сложность — нестыковка в базах данных и необходимость свести их в единую экосистему.

Справочно:

В экспертную группу входят застройщики, вендоры, банки, федеральные органы исполнительной власти, а также НИИ и вузы — всего более 50 участников. В рамках работы группы ДОМ.РФ и Минстрой России при участии бизнес-сообщества займутся формированием Реестра решений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в области градостроительной деятельности. По оценкам ДОМ.РФ экономический эффект от внедрения ИИ в строительном секторе на рубеже в 5–10 лет может достигнуть 2,7 трлн рублей.

erid:erid: LjN8KJX82Рекламодатель: АО "ДОМ.РФ"ИНН/ОГРН: 7729355614 / 1027700262270Сайт: http://www.domrf.ru/

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