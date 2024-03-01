CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

За 2023 г. цифровизация госуслуг избавила москвичей от необходимости предоставлять более 275 млн бумажных документов

В 2023 г. цифровые услуги и сервисы столицы избавили горожан от необходимости предоставлять в ведомства для получения госуслуг более 275 млн бумажных документов. Упростил взаимодействие москвичей и городских служб базовый регистр – система, позволяющая ведомствам обмениваться информацией в электронном виде для предоставления жителям госуслуг. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Например, чтобы оформить ежемесячное пособие на детей, субсидию на оплату ЖКУ или прикрепиться к поликлинике, не нужно тратить время на сбор справок, выписок и других документов. Достаточно заполнить электронное заявление на портале mos.ru, а необходимые сведения ведомства запросят самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия.

«Сегодня в базовом регистре доступно более 420 видов документов и сведений городских и федеральных ведомств. Когда человек обращается за услугой, специалист, ответственный за ее предоставление, получает нужные документы самостоятельно в цифровом формате, не требуя их от заявителя. С 2020 г. горожанам не пришлось приносить в различные структуры более 651 млн бумажных документов, из них более 275 млн – в 2023 г. Благодаря развитию электронного межведомственного взаимодействия с каждым годом жители могут получить все больше услуг в электронном виде, а существующие услуги и сервисы становятся еще удобнее» – отметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Развитие электронного межведомственного взаимодействия соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». В столице сформировался принципиально новый стандарт качества городских электронных услуг и сервисов. Они максимально упрощают жителям решение повседневных задач и освобождают время на то, что действительно важно и интересно. Ежемесячно пользователи госуслуг совершают более 50 млн визитов на портал mos.ru. И в любой момент времени им доступно более 420 цифровых услуг и сервисов.

За последние четыре года горожане обратились к услугам и сервисам mos.ru более 2,3 млрд раз, из них в 2023 г. – свыше 760 млн раз. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил самые востребованные услуги и сервисы у москвичей по итогам 2023 г.: электронная медицинская карта (воспользовались почти 300 млн раз); электронный дневник школьника (более 160 млн раз); передача показаний приборов учета воды и тепла (более 86 млн раз).

Базовый регистр работает с 2011 г., за это время оцифрованы сотни услуг как для горожан, так и для бизнеса – от назначения меры социальной поддержки семьям с детьми до получения разрешения на строительство. Полный перечень онлайн-услуг и сервисов доступен в общем каталоге. Чтобы пользоваться всеми цифровыми возможностями портала mos.ru, необходима полная учетная запись.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023