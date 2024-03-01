Ростовский облсуд отказался от ручной отчетности в пользу «1С:ЗКГУ» и «1С:БГУ»

Ростовский областной суд рассматривает жалобы на решения нижестоящих судов, а также выступает первой инстанцией в некоторых сложных делах. Чаще всего это споры с государством, перечисленные в статье 20 Кодекса административного судопроизводства (КАС России): связанные с гостайной административные дела, оспаривание нормативных правовых актов, дела о расформировании избирательных комиссий и т.д. Ранее в организации использовался один программный продукт «Парус-Бухгалтерия Бюджет 7.71». Но не так давно он был снят с обслуживания разработчиком и перестал получать обновления, что усложнило ведение учета. Кроме того, кадровый учет суд вел в отдельной программе, и отчетность приходилось собирать вручную. Об этом CNews сообщили представители компании «Гэндальф».

Чтобы привести бухгалтерский учет в соответствие с требованиями, сотрудники суда обратились в «Гэндальф». Специалистам поставили задачу перенести данные из «Паруса» в «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», ред. 3.1 и «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», ред. 2.0, которые так же приобрели у этого подрядчика.

Задачу осложняло то, что перенос необходимо было осуществить между программами с разной наполняемостью. Кроме остатков по данным на 01.01.2023, требовалось перенести и обороты 2023 года.

Специалисты подрядчика составили поэтапный план внедрения продукта и выработали методику перехода на «1С». Для качественной работы спроектировали и реализовали скрипты по автоматическому переносу данных тарификации в «1С:ЗКГУ», описали и проработали алгоритмы расчета начислений согласно специфике учреждения. А также создали скрипты для переноса данных для расчета среднего заработка и прописали методику расчета ЕПС (Единого пособия судей).

Для переноса в «1С:БГУ» описали соответствие справочников, регистров, счетов учета и субконто к ним.

Рожковская Юлия Александровна, главный бухгалтер Ростовского областного суда, рассказывает: «Благодаря переходу на программы «1С» у наших сотрудников значительно поубавилось ручной работы. Теперь за документы и операции отвечает автоматика. Радует и возможность вести весь учет в одной программе – стало гораздо проще собирать отчеты для отправки в контролирующие органы».