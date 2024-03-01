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Первый клиент открыл счет в Сбербанке в ходе эксперимента ФНС «Старт бизнеса онлайн»

С первого марта 2024 г. Сбербанк наряду с другими банками участвует в эксперименте ФНС «Старт бизнеса онлайн», который продлится один год — до первого марта 2025 г. Первый клиент уже подал заявку на регистрацию бизнеса на сайте ФНС и выбрал Сбербанк для открытия расчетного счета. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Инициатива ФНС позволяет максимально упростить регистрацию бизнеса в России. Теперь предприниматели смогут зарегистрировать ИП или ООО, получить УКЭП и открыть счет в банке всего в один клик. Мы поддерживаем инициативу налоговой службы, ведь она поможет увеличить число предпринимателей в стране и, главное, избавит начинающих бизнесменов от лишних действий, связанных с походами в налоговую и банк. Сбер приветствует эксперимент ″Старт бизнеса онлайн″ и активно в нем участвует».

Услуга доступна физическим лицам с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг и регистрацией в Единой биометрической системе в рамках эксперимента ФНС «Старт бизнеса онлайн». Технологическим партнером Сбербанка стала дочерняя компания «Деловая среда».

Сервис «Старт бизнеса онлайн» — полностью дистанционный: выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) физического лица, зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет можно без посещения банка. При этом предприниматель открывает собственное юридическое лицо или ИП бесплатно и без оплаты пошлин или комиссий, а также получает рабочий банковский счет.

Эксперимент «Старт бизнеса онлайн» координирует Федеральная налоговая служба при участии Минфина России, Банка России, Росфинмониторинга и АО «Центр Биометрических Технологий».

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