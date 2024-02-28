В Саратове оцифруют книжные памятники и графику на «ЭларСкан»

В Государственном музее К.А. Федина ведутся работы на отечественном планетарном сканере «ЭларСканА2-600КС». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Работа на сканере данной модификации чрезвычайно важна, так как в фондах музея хранятся уникальные экспонаты, связанные с именами выдающихся писателей ХIX–ХХ вв., — А. Пушкина, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Л.Толстого, И.Тургенева, Н. Некрасова, А. Блока, А. Ахматовой и многих других. Всего фонды музея насчитывают около 80 тыс. единиц хранения.

В фонде редкой книги собраны книги из библиотеки К. Федина, редкие малотиражные издания, а также книги, относящиеся к книжным памятникам: «Путешествие Ее императорского величества в полуденный край России» 1786 г. издания, Псалтирь XVII века. В коллекции графики представлены произведения Г. Верейского, А. Остроумовой-Лебедевой, В. Конашевича, В. Милашевского и многих других известных художников.

«Новый отечественный планетарный сканер "ЭларСканА2-600КС" позволяет создавать цифровые копии высокого качества не только плоскостных материалов, но и объемных предметов.

Наши сотрудники уже приступили к оцифровке графических работ, хранящихся в фондах музея, — сказала главный хранитель фондов Маргарита Львовна Круглова. — Еще одной важной задачей является создание цифровых копий учетной документации музея. Прежде всего, главных инвентарных книг, к которым сотрудники ежедневно обращаются в своей работе. За годы существования музея некоторые их них пришли в ветхое состояние и нуждаются в реставрации. "ЭларСкан" позволяет производить бережное сканирование благодаря специальной колыбели для размещения книг большого формата».

Цифровыми копиями музейных экспонатов смогут пользоваться посетители музея, специалисты, исследователи и широкий круг людей, интересующихся литературой, искусством и историей нашей страны.