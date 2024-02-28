CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Инфраструктура Электроника
|

«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье

«Россети Московский регион» завершили установку 99 быстрых ЭЗС. Теперь на трассах и в крупных населенных пунктах на территории Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет собственных средств инвестиционной программы компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

Новые электрозаправочные станции установлены на всех основных трассах Федерального и регионального значения, в том числе на Дмитровском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе. Также ЭЗС компании теперь расположены в крупных городах Московской области, включая Сергиев-Посад, Пушкино, Волоколамск, Ногинск, Одинцово, Луховицы, Наро-Фоминск, Каширу, Мытищи, Домодедово, Истру.

Каждая ЭЗС может единовременно заряжать до трех машин. Зарядка электромобиля занимает около 40 минут в зависимости от технических характеристик автомобиля. Оборудование российского производства подходит для всех видов электрокаров.

Напомним, что «Россети Московский регион» обладают более чем 10-летним опытом установки ЭЗС. За последние три года компания реализовала сразу несколько масштабных проектов по установке ЭЗС. В 2022 году компания установила 64 быстрых ЭЗС на всех вылетных магистралях Московской области, а в 2021 году электрозаправочные станции «Россети Московский регион» начали работать на трассе М-11 МоскваСанкт-Петербург.

***

Официальный оператор ЭЗС «Россети Московский регион» — дочернее предприятие компании - АО «Энергоцентр».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Состоялся релиз новой российской СУБД

Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России

Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры

Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023