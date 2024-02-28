CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

На маркетплейсах уже 18 млн карточек с пометкой «Товар проверен» и ссылкой на реестр Росаккредитации

Количество карточек проверенных товаров со ссылкой на реестр Росаккредитации превысило 18 млн. Об этом заявил руководитель службы Назарий Скрыпник.

Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник напомнил, что интернет-торговля растет двузначными темпами и рассказал о востребованности сервиса проверки безопасности товаров на маркетплейсах в реестре Росаккредитации. «Чем более комфортной будет оценка безопасности этих товаров, тем комфортнее будет совершать покупки в интернете. Сейчас количество карточек товаров со ссылкой на наш реестр, подтверждающей, что товар безопасен, перевалило уже за 18 млн. Уже можно зайти в любую категорию товаров и обнаружить, что сертификат есть», — сказал руководитель Росаккредитации.

Он напомнил, что сейчас в Государственной Думе обсуждается законопроект, который содержит два простых требования: продавец, который ведет деятельность на маркетплейсе, должен обязательно сделать эту ссылку на реестр Росаккредитации, а маркетплейс должен предоставить ему такую возможность. Когда эти требования станут законом, поток людей в лаборатории и органы сертификации ощутимо увеличится.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов также отметил сервис предоставления актуальных сведений из реестров сертификатов соответствия и деклараций для интернет-площадок. «Подтверждение качества товара в режиме реального времени — сегодня это важная опция и для онлайн-торговли, и для наших покупателей. Пока это пилотный проект, но я не исключаю в перспективе введение соответствующего законодательного требования — при определенной докрутке инициативы ее можно признать одной из немногих законодательных инициатив последнего времени, которая действительно направлена в поддержку добросовестных участников рынка», — сказал Соколов.

Председатель комитета по качеству Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Наталья Соммер выразила надежду на дальнейшее развитие сервисов службы в интересах бизнеса. Речь не только о ссылках на реестр сертификатов и деклараций, но и ускорении процесса подтверждения статуса документов на всех стадиях движения товара от производителя к потребителю.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Apple и Google уничтожили мобильные приложения для международного кибертурнира в России

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Путин объявил о нацпроекте «Экономика данных» с бюджетом 700 миллиардов

Наталия Дегтярева, ВТБ: Самые успешные стартапы создаются выходцами из корпораций

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2024» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023