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Максимальная надежность: «Ростелеком» внедрил новейшую модель управления сетевой инфраструктурой

Ведущий российский провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» запустил в Новосибирске современный Центр управления и мониторинга сетей (ЦУМС-Восток). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Он заменит 28 региональных площадок, будет отслеживать работоспособность и обеспечит круглосуточное управление оборудованием сети в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

Открытие ЦУМС-Восток стало завершающим этапом по созданию принципиально новой современной модели управления сетевой инфраструктурой, аналогов которой в России нет. Центр будет синхронно функционировать с запущенным в прошлом году ЦУМС-Запад — вместе эти объекты обеспечат гарантированно высокую надежность связи для всей страны.

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