CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Более 14 тыс. площадок под производства: Минэкономразвития представило инвестиционную карту России

Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России invest.gov.ru. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов России, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова. Об этом CNews сообщили представители Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«Усилить работу с инвестициями в регионах поможет инвестиционная карта России. Разработали ее с правительством Москвы и запустили в начале месяца. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тыс. инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки», — сказал Максим Решетников.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, прототипом инвестиционной карты России стала карта столицы, которая была запущена в 2014 г. и стала первым подобным региональном инструментом.

«Карта стала одним из самых востребованных разделов на Инвестиционном портале Москвы. Благодаря ей инвесторы принимают более взвешенное решение об открытии или развитии бизнеса в том или ином районе города, могут детально оценить инфраструктуру рядом с интересующим объектом. Сейчас на карте представлена информация о более чем 3,3 тыс. объектов, а также о 205 инвестиционных площадках под локализацию производств. После выбора интересующего объекта пользователи могут принять участие в городских торгах, узнать о доступных мерах поддержки, подать заявку на подбор помещения и многое другое. Только за последний год пользователи осуществили свыше 45,5 тыс. переходов с карты к сервисам портала. Это более чем в 2,5 раза превышает результаты предыдущего года», – сказал Владимир Ефимов.

Карту разработали по запросу бизнеса, ее уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты России. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. На карту уже нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса.

Можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения.

Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов invest.economy.gov.ru. За 2023 г. им воспользовались более 80 тыс. уникальных пользователей. Появились и новые меры поддержки, всего их 30 — это и помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Лебедев, «Киберпротект»: Перед ИТ-службами практически каждой компании встал вопрос о переводе всей инфраструктуры на отечественные решения

Российский энергетический гигант отказывается от SAP, чтобы исключить санкционное давление

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Запрос на аутсорсинг ИБ неуклонно растет

Грандиозный сбой в Рунете: Просто Роскомнадзор перестарался с блокировками

Замглавы Минпромторга в интервью CNews: Внедрение роботов в автопроме окупается за 9 месяцев, на предприятии металлообработки — за 2 года

Страны БРИКС создают собственную платежную систему

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

6 причин, почему экшн-камера лучше смартфона в 2024 году

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Программы и инструменты для родительского контроля на ПК в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023