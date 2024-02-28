Более 14 тыс. площадок под производства: Минэкономразвития представило инвестиционную карту России

Минэкономразвития России разработало инвестиционную карту России invest.gov.ru. Она уже введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе пленарного заседания Дня предпринимательства форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов России, которые разработали в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта под руководством первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова. Об этом CNews сообщили представители Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«Усилить работу с инвестициями в регионах поможет инвестиционная карта России. Разработали ее с правительством Москвы и запустили в начале месяца. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тыс. инвестиционных площадках: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки», — сказал Максим Решетников.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, прототипом инвестиционной карты России стала карта столицы, которая была запущена в 2014 г. и стала первым подобным региональном инструментом.

«Карта стала одним из самых востребованных разделов на Инвестиционном портале Москвы. Благодаря ей инвесторы принимают более взвешенное решение об открытии или развитии бизнеса в том или ином районе города, могут детально оценить инфраструктуру рядом с интересующим объектом. Сейчас на карте представлена информация о более чем 3,3 тыс. объектов, а также о 205 инвестиционных площадках под локализацию производств. После выбора интересующего объекта пользователи могут принять участие в городских торгах, узнать о доступных мерах поддержки, подать заявку на подбор помещения и многое другое. Только за последний год пользователи осуществили свыше 45,5 тыс. переходов с карты к сервисам портала. Это более чем в 2,5 раза превышает результаты предыдущего года», – сказал Владимир Ефимов.

Карту разработали по запросу бизнеса, ее уже оценили представители «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты России. Регулярное наполнение и обновление инвестиционной карты обеспечивают региональные органы исполнительной власти и агентства инвестиционного развития. На карту уже нанесены готовые промплощадки, земельные участки под строительство и ведение сельского хозяйства, помещения для малого бизнеса.

Можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения.

Карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки.

Ранее Минэкономразвития разработало портал мер поддержки инвестпроектов invest.economy.gov.ru. За 2023 г. им воспользовались более 80 тыс. уникальных пользователей. Появились и новые меры поддержки, всего их 30 — это и помощь в кредитовании, преференциальные режимы, налоговые и тарифные льготы.