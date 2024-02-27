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Cognitive Pilot роботизирует транспорт «Газпром трансгаз Томск» при поддержке Администрации области

27 февраля в Томске подписано трехстороннее соглашение между Администрацией Томской области, ООО «Газпром трансгаз Томск» и компанией Cognitive Pilot о развитии в регионе высокотехнологичных производств, внедрении систем искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотных транспортных систем, а также реализации совместных проектов на базе Информационно-технологического полигона по развитию цифровых технологий для магистрального транспорта газа на базе ООО «Газпром трансгаз Томск», решение о создании которого было принято в 2023 г. ПАО «Газпром». Об этом CNews сообщили представители Cognitive Pilot.

В рамках соглашения Cognitive Pilot разработает автоматизированные и аналитические системы для корпоративного транспорта ООО «Газпром трансгаз Томск», отвечающие специфике автопарка, особенностям его эксплуатации в газовой отрасли и географическим условиям.

Участники проекта считают, что реализация соглашения позволит повысить безопасность за счет использования перспективных отечественных цифровых технологий на основе ИИ и беспилотных систем.

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot: «Основная задача ИИ – помогать человеку, в первую очередь, в тех зонах, где его труд наиболее тяжелый, где он сопряжен с рисками и сложностями. Мы вместе с нашими партнерами приняли решение о создании и внедрении передовых отечественных технологий ИИ для корпоративного транспорта «Газпром трансгаз Томск» с целью решить важнейшую задачу — обеспечить безопасность движения в суровых сибирских условиях и роботизировать человеческий труд на опасных производствах. Для реализации проекта мы открываем на территории региона свое юридическое лицо в ОЭЗ технико-внедренческого типа. Первые прототипы новой продукции мы планируем представить уже в течение года. В наших планах увеличить производственные мощности нашего производства программно-аппаратных комплексов для автопилотирования в пять раз в течение трех лет. Общий экономический эффект от реализации совместного проекта может превысить 32 млрд руб.».

Эксперты Cognitive Pilot также оценили, что реализация соглашения позволит повысить безопасность и снизить аварийность на дорогах и предприятиях ООО «Газпром трансгаз Томск» за счет использования перспективных отечественных цифровых технологий на основе ИИ и беспилотных систем от 58% до 84%.

В соответствии с соглашением ООО «Газпром трансгаз Томск» предоставит площадку для испытаний создаваемых решений с целью их последующего масштабирования.

Владислав Бородин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»: «При создании, пилотировании и реализации проектов планируется использовать потенциал Информационно-технологического полигона по развитию цифровых технологий для магистрального транспорта газа, созданного на базе ООО «Газпром трансгаз Томск». Апробация и внедрение новых технологий направлены на повышение эффективности управления бизнес-процессами».

Администрация Томской области в рамках подписанного документа обеспечит содействие в реализации совместных проектов, в том числе мер стимулирующего характера, формирование необходимого правового режима, синхронизацию с проектами особой экономической зоны, окажет поддержку в реализации инвестиционных инициатив.

Владимир Мазур, губернатор Томской области: «Томская область, один из интеллектуальных центров страны, становится и центром разработок технологий искусственного интеллекта. Такую задачу ставит перед нами Президент Владимир Владимирович Путин.

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