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Cеченовский Университет и Ижевский радиозавод заключили соглашение о разработке и производстве отечественного прибора для диагностики избыточного бактериального роста

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России и акционерное общество «Ижевский радиозавод» подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве и бизнес-партнерстве. Согласно документу, стороны будут разрабатывать и производить инновационное отечественное медоборудование. Первым совместным продуктом станет прибор для неинвазивного исследования синдрома избыточного бактериального роста — СИБР. Со стороны Сеченовского Университета соглашение подписал ректор Первого МГМУ Петр Глыбочко, со стороны партнера — первый заместитель генерального директора Рустам Шихиев. Об этом CNews сообщили представители Cеченовского Университета.

Основная цель партнерства — практическое применение результатов совместной интеллектуальной деятельности — ноу-хау производства отечественного прибора «Gastro One». Медоборудование будут применять для диагностики синдрома избыточного бактериального роста - патологического состояния, при котором повышается количество и нарушается состав микробиоты в тонкой кишке. СИБР приводит к нарушению пищеварения и снижению всасывания необходимых питательных веществ, а также осложняет течение заболеваний ЖКТ, патологий сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Прибор «Gastro One» позволит диагностировать СИБР неинвазивно — с помощью анализатора водорода в выдыхаемом воздухе. Причем разработчики создадут как портативный прибор, так и медоборудование для применения в стационарах.

«Данное соглашение позволит нам ответить на вызовы, которые сегодня стоят перед нами. А именно — работать на импортозамещение и достижение технологического суверенитета страны, — сказал Петр Глыбочко. — Объединение многолетнего опыта передового производственного предприятия и научной кафедры позволит создать современный и востребованный прибор, произведенный с учетом клинической и производственной экспертизы».

Рустам Шихиев подчеркнул, что Ижевский радиозавод обладает уникальными компетенциями в производстве сложной электроники, подтвержденными многолетним опытом выпуска качественной продукции российского производства. «При сотрудничестве с Сеченовским Университетом мы сможем применить наши знания и опыт в производстве медицинских изделий, которые будут разработаны и удобны специально для медицинского сообщества и пациентов», — сказал он.

Первый проректор Сеченовского Университета Андрей Свистунов отметил, что в России сегодня в постоянном мониторинге состава микробиоты нуждается около 23 млн пациентов. Создание отечественного прибора для оценки микробиоты позволит сделать такие тесты более доступными для пациентов, которым необходимо регулярно контролировать этот показатель: «В Ижевском радиозаводе мы видим сильного индустриального партнера с собственной крупной производственной площадкой, которая поможет нам решить важнейшие задачи для системы здравоохранения и пациентов».

Разработка прибора «Gastro One» осуществляется Инновационной научной школой Сеченовского Университета под руководством директора Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии, академика РАН Владимира Ивашкина в рамках стратегического проекта «Сеть развития лучших практик в медицине, науке и образовании».

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