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«Аэроэкспресс» обновил мобильное приложение

Компания выпустила обновленную версию мобильного приложения «Аэроэкспресс» для устройств на базе операционной системы Android. Об этом CNews сообщили представители ООО «Аэроэкспресс».

В приложении представлен полностью обновленный интерфейс с минималистичным дизайном, легкими для восприятия цветовыми решениями и акцентными кнопками, которые позволяют обеспечить быстрый доступ к наиболее значимым данным и сделать поиск нужной информации более удобным.

Для удобства пользователей упрощен процесс покупки билета. Для новых пассажиров на главном экране теперь доступна схема маршрутов и конструктор тарифов, который поможет подобрать наиболее выгодный вариант по заданным параметрам поездки. Для постоянных пассажиров, которые уже точно знают, какой им нужен тариф, доступно отдельное меню покупки, которое позволит оформить билет буквально в три простых шага.

Впервые в мобильном приложении «Аэроэкспресс» появилось динамическое расписание экспресс-автобусов компании по аналогии с графиком поездов. Для его просмотра нужно выбрать в едином поле расписания нужный вид транспорта, направление и дату.

Также реализован новый блок уведомлений, где отображены плановые изменения в расписании при их наличии, и расширен функционал формы обратной связи по аналогии с сайтом компании.

«Аэроэкспресс» продолжает работу над обновлением приложения для устройств на базе операционной системы iOS.

Компания запустила собственное мобильное приложение в 2013 г., ежедневно им пользуются порядка 15 тыс. пассажиров. Мобильное приложение позволяет экономить время при покупке билетов, а также приобретать билеты по более выгодной цене: при покупке билета онлайн не позднее чем за один день до поездки стоимость стандартного билета составляет 525 руб. вместо 550. Кроме того, пользователям мобильного приложения доступно начисление баллов за совершенные поездки, которые можно использовать для дальнейшей покупки билетов со скидкой от 50% до 99% в рамках программы «Аэроэкспресс Привилегия».

В приложении также можно просматривать всю необходимую информацию о расписании поездов и экспресс-автобусов «Аэроэкспресс», тарифах и правилах проезда.

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ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узлаВнуково, Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 г. и за это время перевезла порядка 180 млн человек. «Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также 7 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Ежедневно поезда «Аэроэкспресс» выполняют в среднем 198 рейсов. В 2019 г. компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево, в 2022 г. — от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово. В целях интеграции аэроэкспрессов в транспортную систему столицы в 2019 г. маршрут поездов «Аэроэкспресс» от аэропорта Шереметьево продлен до Одинцова.

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