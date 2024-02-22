Московский зоопарк представил новый дизайн сайта

Московский зоопарк обновил свой сайт. Новый сайт Московского зоопарка — не просто обновление — сайт загружается в 20 раз быстрее старой версии, а у филиалов зоопарка «Зоосада в Вотчине Деда Мороза» в Великом Устюге и «Центра воспроизводства редких животных» впервые появились собственные страницы. Об этом CNews сообщили представители московский зоопарка.

Команда московского зоопарка и команда разработки веб-интегратора StepUp ставили целью: сократить пользовательский путь от главной страницы до самого необходимого — покупки билетов, карты, расписания кормления животных; сделать дизайн понятным для пользователей всех возрастов; создать персонажи-талисманы, которые будут использоваться для цифровой коммуникации с юными посетителями.

В итоговую концепцию было взято 4 талисмана: Манул, Тигр, Олень и 4-ый — Панда для года панды. Их появление было вызвано запросом со стороны посетителей.



Сайт стал воплощением 1,5 лет работы проектной команды из 16 человек. В ходе работы было создано три концепции и более 300 макетов.

Светлана Акулова, генеральный директор московского зоопарка: «Основной задачей было разгрузить и оптимизировать сайт, выделить самое важное. Например, на главную страницу мы вывели расписание открытых кормлений – это, пожалуйста, то, чем в первую очередь интересуются посетители. Сделали акцент на природоохранных программах зоопарка. Думаю, у нас получилось запустить современный и информативный сайт».

Тимур Алимханов, основатель веб-интегратора StepUp: «Мы стремились создать не просто информационный ресурс, а мост между московским зоопарком и его посетителями. Команда ориентировалась на высокие стандарты московских цифровых сервисов, ведь сайт должен быть понятным и интересным для детей и их родителей. По этой причине мы разработали персонажей-маскотов, а вскоре на сайте появится календарь мероприятий для детей».

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Московский зоопарк — один из старейших и крупнейших зоопарков в мире, основанный в 1864 г. Зоопарк является домом для более чем 8 тыс. животных и более 500 видов, включая редких и исчезающих видов.

StepUp — веб-интегратор, который специализируется на государственных и кризисных проектах, решает задачи в сложной веб-разработке и дизайне, масштабируется под задачу, умеет общаться с государственными заказчиками, предоставляет собственные консалтинговые решения.