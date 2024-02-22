Московский производитель увеличит локализацию производства центробежных насосов до 85%

Столичная компания «МЗ Поток» в январе 2024 г. запустила новый участок металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением (ЧПУ). Благодаря этому предприятие сможет повысить локализацию производства центробежных насосов с 45% до 85%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Центробежные насосы активно используют во многих отраслях. Они особенно востребованы в промышленном производстве, ЖКХ, а также в нефтегазовом и агропромышленном комплексах. Такие изделия эффективно работают с различными типами жидкостей, включая вязкие, агрессивные и токсичные среды.

«Столичный производитель технологического оборудования ввел в эксплуатацию участок механообработки, оснащенный семью новыми станками с числовым программным управлением. Его запуск позволит увеличить локализацию производства центробежных насосов до 85%. Кроме того, город предоставил предприятию земельный участок площадью 1,5 га под реализацию масштабного инвестиционного проекта. Компания возведет там новый производственный комплекс по выпуску технологического оборудования. Это позволит до двух раз увеличить выпуск устройств и начать разрабатывать новые типы изделий», — сказал Владислав Овчинский.

При реализации проекта предприятие пользуется зеленым коридором — инструментом, который позволяет вдвое сократить сроки выполнения административных процедур. Как ранее отметил мэр Москвы Сергей Собянин, данная мера поддержки направлена на появление в городе новых предприятий, которые обеспечивают технологический суверенитет и импортозамещение критически важной продукции, а также дополнительных рабочих мест.

«С 2013 г. наша компания начала реализовывать программу импортозамещения. Например, в 2021 г. для дальнейшей локализации были разработаны и запущены в производство центробежные насосы под новой маркой, которые не уступают иностранным аналогам по качеству и техническим характеристикам. В настоящий момент процент локализации на некоторые виды технологического оборудования достигает 90%», — сказал генеральный директор завода Михаил Леонов.

Москва — город с развитым производством. Здесь работает более 4,2 тыс. промышленных площадок, на которых трудятся 725 тыс. человек. Ежегодно в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

С 2022 г. город предоставляет компаниям, реализующим масштабные инвестиционные проекты (МаИП) в промышленности, землю по ставке один рубль в год. Так, в Москве появляются производства стройматериалов, продуктов питания и многих других товаров.