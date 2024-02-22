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Московский Политех перевыполнил показатели по проекту «Цифровые кафедры» на 123%

В 2023 г. количество обучающихся по проекту «Цифровые кафедры» превысило 2 тыс. человек. «Цифровые кафедры» — программа федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика России».

На «Цифровой кафедре» Московского Политеха действуют пять образовательных программ, программ профессиональной переподготовки: программы для ИТ-специальностей (нейросетевые технологии, 3D моделирование, разработка на платформе «1С»), программы для специальностей, не относящихся к ИТ (программирование на языке Python, программирование «»).

«Цифровые кафедры» - это совместный проект Министерства науки и высшего образования и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Направлен на решение стратегической цели нацпроекта «Цифровая экономика» - ликвидации дефицита ИТ-кадров. Университеты, входящие в программу стратегического и академического лидерства «Приоритет-2030», реализуют программы профессиональной переподготовки длительностью от девяти месяцев с присвоением квалификации в ИТ-отрасли. Обучаться на «Цифровых кафедрах» и получать вторую квалификацию имеют право студенты очной и очно-заочной формы обучения», - сказал руководитель проекта «Цифровая кафедра» Московского Политеха Денис Воронин.

Проект «Цифровая кафедра» (часть нацпроекта «Цифровая экономика») направлен на получение студентами непрофильных направлений цифровых компетенций в области создания алгоритмов и программ, пригодных для практического применения, а также для студентов, обучающихся на ИТ-специальностях для углубления и расширения их компетенций. По итогам обучения студенты получают вторую квалификацию в сфере ИТ, дополнительно к квалификации по основной специальности.

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Проект «Цифровая кафедра» реализуется в Московском Политехе с сентября 2022 г. За время обучения в рамках программы студенты прошли комплексную оценку развития цифровых компетенций на платформе университета «Иннополис», изучили основы синтаксиса языка, научились проектировать базу данных для конкретной предметной области, а также познакомились с основами тестирования программного обеспечения и инструментами современной разработки в команде.

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