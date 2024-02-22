Горожане стали в два раза чаще оплачивать одновременно несколько счетов на mos.ru

За год востребованность функции «пакетной» оплаты счетов в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru и в городском приложении «Моя Москва» выросла в два раза. Если в 2022 г. возможностью оплатить сразу несколько счетов единовременно горожане воспользовались 1,2 млн раз, то в 2023 г. — уже около 2,5 млн. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Чаще всего жители столицы используют эту функцию, чтобы оплатить услуги в сфере образования и ЖКХ: детский сад и школьную группу продленного дня, кружки и секции, электроэнергию, домашний телефон и интернет, а также пополнить лицевой счет карты «Москвенок».

«Единовременная оплата счетов не только экономит время горожан, но и упрощает этот процесс. Пользователям не нужно повторно вводить реквизиты и заполнять формы - достаточно сделать пару кликов мышкой, чтобы провести сразу несколько операций. Поэтому с каждым годом москвичи все чаще пользуются этой функцией. Кроме того, в сервисе "Мои платежи" доступны шаблоны, виджеты быстрого поиска счетов, настройка автоплатежей и уведомлений, а также выбор способов оплаты. Все эти возможности делают его еще более удобным и востребованным. Так в 2023 г. с помощью сервиса жители столицы оплатили около 23 млн счетов - на 3 млн больше, чем в 2022 г.», — отметил директор Департамента сопровождения общегородских платежных систем Департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Чтобы воспользоваться функцией «пакетной» оплаты в сервисе «Мои платежи», достаточно выбрать нужные счета из списка, отметив их галочками, а затем нажать «Оплатить». При оплате сразу нескольких счетов пользователю нужно будет ввести лишь один код подтверждения, который поступит на номер мобильного телефона. При этом по итогам успешной оплаты квитанции сформируются по каждому счету и будут доступны в разделе «История платежей».

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Сервис «Мои платежи» на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва» — один из самых востребованных способов оплаты счетов за городские, федеральные и коммерческие услуги у жителей, юридических лиц и предпринимателей. За шесть лет работы сервиса горожане оплатили с его помощью более 85 миллионов счетов.

Сервис автоматически находит неоплаченные счета, если у пользователя есть стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. Если информации, указанной в личном кабинете, недостаточно, то найти нужный счет по данным свидетельства о регистрации транспортного средства или уникальному идентификатору начисления помогут виджеты. Не пропустить регулярный платеж в сервисе помогут уведомления о новых выставленных счетах и автоплатеж, который можно настроить по дате, уровню баланса или выставленному счету. Также в сервисе можно создать шаблоны для удобной регулярной оплаты счетов.