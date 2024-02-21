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В Минпросвещения работают над повышением цифровой грамотности педагогов

В Минпросвещения России работают над уровнем осведомленности российских педагогов о цифровых угрозах — соответствующие знания они получают в рамках повышения квалификации. Об этом CNews сообщили представители Госдумы.

Минпросвещения России работает над повышением уровня киберграмотности педагогов — в рамках курсов повышения квалификации тех, кто преподает финансовую грамотность в школах, особое внимание уделяется темам мошенничества в сети и использования ИТ-технологий. «Последнее время мы обращаем огромное внимание всему, что связано с мошенничеством в интернет-сфере, с использованием ИT в рамках финансовой грамотности и финансовой безопасности, как общих, так и тематических», — сказала замминистра просвещения России Татьяна Васильева.

Повышение уровня цифровой грамотности как школьников, так и педагогов крайне важно сегодня на фоне постоянно растущего числа угроз в сети «Интернет», уверен член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Мошенники придумывают новые схемы буквально ежедневно, находя пути воздействия даже на продвинутую аудиторию пользователей. Тем не менее, я абсолютно уверен, что изучение их схем и совместная работа по выработке способов противодействия, поможет в будущем проще разгадывать уловки злоумышленников, основываясь на наработанном опыте. В первую очередь, такое обучение, конечно, направлено на молодую аудиторию, которая проводит в сети от 6 до 8 часов ежедневно и действительно регулярно оказывается в поле зрения мошенников. Поэтому преподаватели, которые в рамках школьных уроков помогают молодежи научиться ориентироваться в цифровом пространстве, должны быть хорошо осведомлены в теме мошенничества, хорошо разбираться именно в том, как ситуация обстоит сейчас, чтобы уроки действительно были продуктивными», — сказал депутат.

По словам Антона Немкина, партийный проект «Единой России» — «Цифровая Россия», федеральным координатором которого он является, уже реализует несколько направлений, в рамках которых идет активная работа по повышению грамотности молодежи в вопросе обеспечения собственной безопасности в сети. Работа идет и с учителями. «Мы реализуем проект «Учим цифре». Его главная цель - создание образовательной платформы, которая будет содержать учебные материалы, методические рекомендации, видеоуроки и другие обучающие ресурсы для учителей информатики. Мы стремимся помочь учителям повысить квалификацию, развить профессиональные навыки, чтобы они могли эффективнее обучать наше молодое поколение обходить угрозы в сети», — сказал он.

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