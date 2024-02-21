«Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы

Более 500 контрагентов зарегистрировалось на новой цифровой платформе инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» за две недели после запуска. Сервис предоставляет набор услуг как для действующих, так и для потенциальных поставщиков и подрядчиков компании, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

«Мосинжпроект» — инжиниринговый холдинг, участник ключевых градостроительных программ столицы, включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ.

«Совместно с одной из крупнейших отечественных ИT-компаний RDN Group была создана уникальная цифровая B2B платформа, которая как позволяет подрядчикам и поставщикам заявить о себе в качестве потенциального контрагента холдинга, так и упрощает работу действующих подрядчиков, работающих на градостроительных проектах столицы. Интерактивный личный кабинет делает использование программы удобным и понятным. Выполнена интеграция с сервисами проверки и упорядочения юридических данных. В частности, организации, уже имеющие контрактные отношения с компанией могут быстро, без лишних бюрократических процедур, предоставлять всю необходимую отчетность по поставкам и работам», — сказал Юрий Кравцов.

«Для проекта цифровой экосистемы использовалось отечественное программное обеспечение. Это позволило обеспечить бесперебойную и безопасную работу высоконагруженной B2B платформы», — сказал Дмитрий Россихин, директор RDN Group.

«Сервис включает инструментарий для потенциальных поставщиков и подрядчиков: они могут увидеть перечень новых проектов, планируемых к реализации, и возможность представить свои компетенции в необходимых сферах. Ведется глубокий мониторинг контрагента в зависимости от вида выполняемых работ. На основании внутренней системы оценок ГК "Мосинжпроект" формируется класс контрагента согласно его возможностям и компетенциям. По итогам мониторинга потенциальные поставщики и подрядчики получают обратную связь по зонам роста и развития. Это позволяет в последствии получать приглашения на участие в закупках. Для новых, ранее не задействованных на объектах холдинга, но устойчивых и перспективных компаний появилась возможность заявить о себе на высоком уровне. Предложить свои услуги смогут и иностранные контрагенты из дружественных стран», — сказал глава холдинга.

В свою очередь, заместитель генерального директора АО «Мосинжпроект» по управлению поставками Константин Гусев добавил, что сервис призван стать единым окном взаимодействия с поставщиками и подрядчиками на всех этапах: от проработки рынка до финальной отчетности по поставкам.

«Платформа уникальна для российской строительной отрасли. Ее использование способствует минимизации нежелательных рисков для холдинга и повышению эффективности рабочего времени сотрудников. В личном кабинете контрагенты могут работать с финансовыми сервисами, например, получать информацию о возможном кредитном лимите, следить онлайн за процессом получения банковских гарантий и реестром платежей», — сказал он.

Константин Гусев отметил, что сервис отображает интегральный рейтинг контрагентов, анализируя который они смогут достигать более высокие позиции. Кроме того, предусмотрена и оперативная поддержка пользователей, она обеспечивается через горячую линию и сервис обращений.

За годы работы специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» приняли участие в создании свыше 6 тыс. км автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием «Мосинжпроекта» за 12 лет введено свыше 160 км линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.