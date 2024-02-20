UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области

Российский разработчик ИБ-решений компания UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Министерства цифрового развития и связи Магаданской области. Решение на основе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) UserGate внедрил системный интегратор «Хабэко-Партнер».

Министерство цифрового развития и связи Магаданской области является органом исполнительной власти и отвечает за реализацию задач, связанных с развитием информационного общества и формированием электронного правительства, включая повышение качества работы системы государственного управления и органов исполнительной власти Магаданской области, централизацию планирования и управления, создание и эффективное использование информационно-коммуникационных технологий.

Обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа и утечки является одной из ключевых задач министерства, которая решается за счет использования и поддержания в актуальном состоянии комплексных систем информационной безопасности. Так, в рамках проекта модернизации системы межсетевого экранирования региональной сети необходимо было обеспечить контролируемый доступ муниципальных органов исполнительной власти к электронным сервисам Министерства цифрового развития и связи Магаданской области и интернет-каналам, внедрить отказоустойчивый кластер межсетевых экранов с функцией URL-фильтрации.

На этапе планирования проекта специалисты «Хабэко-Партнер» проанализировали потребности заказчика, изучили рынок отечественных разработок в сфере сетевой безопасности, сравнили предложения, которые наиболее полно отвечали требованиям заказчика. В частности, решение должно было обладать: полноценным функционалом NGFW; сертификатом ФСТЭК к МСЭ 4 класса; режимом работы в качестве кластера высокой доступности; производительностью; расширенными функциями мониторинга и отчетности; выделенным сервером логов; регулярными обновлениями и технической поддержкой.

Исполнитель проекта должен был обладать высокой квалификацией, позволяющей выполнить внедрение кластера МСЭ в существующую сетевую инфраструктуру заказчика, инфраструктуру ЦОДа с минимальным простоем, а также произвести настройку правил и политик доступа пользователей к внутренним сервисам и интернету.

«Пилотный проект, выполненный специалистами нашей компании, показал полное соответствие межсетевого экрана UserGate всем предъявляемым заказчиком требованиям. Кроме того, по результатам нашего исследования решение от UserGate обладало оптимальным сочетанием цены и технических характеристик», – сказал Александр Захаров, генеральный директор «Хабэко-Партнер».

На площадку ЦОДа министерства были установлены два UserGate E3000, настроен режим работы кластера высокой доступности, выполнено отказоустойчивое подключение к региональной сети, сети ЦОДа и интернет-каналам, произведена настройка правил фильтрации и маршрутизации сетевого траффика, политик доступа пользователей к внутренним сервисам и в сеть интернет. Все работы выполнялись с минимальным простоем оборудования.

«Мы рады возможности сотрудничать с UserGate, одним из лидеров в области разработки и производства отечественных ИБ-решений. Их продукты являются реальной альтернативой зарубежным вендорам и обеспечивают надежную защиту цифровой инфраструктуры организаций и предприятий как в коммерческом, так и в государственном секторах», – отметил Александр Захаров.

«Текущий проект принес положительный опыт сотрудничества с компанией UserGate. Мы обеспечили безопасный доступ муниципальных служащих к внутренним электронным сервисам и сети интернет. Кроме того, мы получили простое и понятное управление системой, а также квалифицированную техническую поддержку. Внедрение современного функционала NGFW позволят осуществлять URL фильтрацию и контроль приложений, использовать систему предотвращения вторжений и встроенный антивирус, полностью перекрывая наши потребности в защите цифровой инфраструктуры министерства», – сказал Александр Власов, директор Центра информационных технологий Магаданской области.

«Возможность участия в проектах по обеспечению защиты объектов ИТ-инфраструктуры государственных органов само по себе является для нас честью и большой ответственностью. Мы очень гордимся положительными отзывами наших заказчиков и ценим их желание расширить наше сотрудничество. В такие моменты мы понимаем, что стратегия UserGate, принятая руководством компании и направленная на разработку собственных технологий и создание независимых решений, является наиболее правильной. Сейчас, спустя более 13 лет, имея в своем арсенале более 5 тыс. успешных проектов внедрения NGFW, мы обладаем огромным опытом и можем эффективно защищать цифровые активы организаций и компаний, которые доверили нам свою безопасность», – сказал Дмитрий Ивашкин, менеджер по работе с партнерами UserGate.

Решение UserGate NGFW внесено в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. Оно позволяет предприятиям значительно повысить уровень своей информационной безопасности и обеспечить непрерывную работу бизнеса и государственных организаций.