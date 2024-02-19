За три месяца количество пользователей мобильного приложения «Мой ID» выросло в 1,5 раза

За последние три месяца количество пользователей мобильного приложения «Мой ID» увеличилось в полтора раза. Всего за почти cемь месяцев работы приложения его скачали более 60 тыс. горожан. «Мой ID» дает возможность москвичам всегда иметь доступ к сведениям личных документов и получать некоторые госуслуги. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Приложение удобно не только тем, что можно в любой момент посмотреть данные всех важных документов или поделиться этими сведениями, но и тем, что цифровые версии некоторых документов можно использовать в городских учреждениях. Например, записаться к врачу через инфомат в поликлинике или взять книгу в библиотеке. В этом году мы продолжим развивать приложение и добавлять новые возможности», — отметили в столичном Департаменте информационных технологий.

В приложении «Мой ID» доступны сведения 12 документов, в том числе российского и заграничного паспортов, ИНН, водительского удостоверения. Это упрощает процесс заполнения различных заявлений и онлайн-форм, а также позволяет отправить данные доверенным лицам.

Сведения о некоторых документах представлены в виде QR- или штрихкода, по которому можно получать услуги в столичных учреждениях. Так, например, с цифровой версией СНИЛС можно быстрее получать госуслуги во всех офисах «Мои документы», а электронный единый читательский билет не только заменяет пластиковую карточку при посещении библиотеки, но и позволяет отслеживать срок возврата книг непосредственно в приложении «Мой ID».

Воспользоваться им может любой зарегистрированный пользователь портала mos.ru — достаточно авторизоваться в приложении с помощью своей учетной записи. После этого приложение автоматически синхронизируется с городскими информационными системами и отобразит данные, которые указаны пользователем в личном кабинете или были предоставлены им при получении госуслуг. В настройках пользователь может самостоятельно выбрать те документы, которые он хочет использовать в приложении. Если какие-то из них не указаны в профиле на mos.ru, система предложит перейти на портал и заполнить необходимые сведения.

Информация, которую использует приложение, хранится не на телефоне пользователя, а в городском центре обработки данных, защищенном в соответствии с требованиями информационной безопасности. Кроме того, можно установить вход по ПИН-коду или отпечатку пальца — это обезопасит данные, в случае если телефон окажется в руках посторонних людей.

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Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».