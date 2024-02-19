Резидент «Сколково» внедрит ИИ-технологию для эффективной диагностики рака кишечника

«ЭВА Лаб», резидент «Сколково» и регионального оператора IT-Park74, и группа компаний «Медскан» договорились о сотрудничестве при содействии инновационного центра «Сколково» и Агентства стратегических инициатив. Партнерство компаний направлено на использование передовых технологий искусственного интеллекта для раннего обнаружения колоректального рака. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Партнерство компаний предусматривает запуск пилотного проекта в одной из московских клиник группы «Медскан», где будет установлен программно-аппаратный комплекс с ИИ Polyptron, разработанный «ЭВА Лаб» и помогающий специалистам обнаружить первые признаки рака кишечника. Достичь соглашения компании смогли при поддержке «Сколково» в рамках акселератора MedLab 2022, который предоставляет площадку для взаимодействия разработчиков и медицинских организаций с целью партнерств и внедрения инноваций в области медицины.

«Сотрудничество между группой “Медскан” и компанией “ЭВА Лаб” в сфере внедрения инновационных технологий для ранней диагностики рака кишечника — это яркий пример того, как наука и технологии могут служить человечеству, предлагая решения, которые спасают жизни. Использование искусственного интеллекта для выявления колоректального рака на ранних стадиях подчеркивает важность инноваций в медицине и подкрепляет нашу миссию в “Сколково” — поддерживать проекты, которые приносят значимые изменения в здравоохранении. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в развитие таких перспективных инициатив, стремясь к достижению медицинского суверенитета и улучшению качества жизни населения», — сказала Камила Зарубина, вице-президент, исполнительный директор кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ»).

Решение от «ЭВА Лаб» позволяет врачам эффективно выявлять первые признаки рака кишечника, анализируя видео с камеры эндоскопа и выделяя потенциальные новообразования на экране монитора врача с помощью нейросетей.

«Polyptron — полностью российская разработка, встраиваемый в эндоскопическую стойку модуль с нейронной сетью, один из победителей трека по Искусственному интеллекту акселерационной программы Сбербанка для технологических стартапов. Проект поддержан Агентством стратегических инициатив в 2023 году как инновационное и прорывное решение в области онкоскрининга. Во время колоноскопии в режиме реального времени система выявляет первые признаки патологии и выводит подсказки на монитор. Врач может уделить больше внимания этому участку и взять биопсию. Использование системы позволяет снизить риск развития рака за счет повышения точности выявления первых признаков новообразований до 92%, а при дальнейшем обучении нейронной сети — до 98%», — сказал директор по продукту «Эвалаб» Евгений Алханов.

Так, применение Polyptron в медицинских учреждениях открывает новые возможности для раннего диагностирования колоректального рака, что может значительно снизить смертность от этого заболевания.

«Думаю, что у системы такого типа с использованием искусственного интеллекта большое будущее, потому что она позволяет минимизировать человеческий фактор и способствовать ранней диагностике новообразований. Особенно отрадно, что Polyptron, по заявлению производителя, полностью отечественная разработка, что отвечает концепции достижения медицинского суверенитета нашей страны», — сказал медицинский директор АО «Медскан» Сергей Арабаджян.

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«Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») — инновационный центр России — играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Научное сердце «Сколково» – университет «Сколтех». Выручка резидентов «Сколково» увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,9 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.