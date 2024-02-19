ИТ-кампус «Неймарк» и холдинг «Т1» планируют развивать совместные образовательные программы

Директор АНО «Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области "Неймарк"» Валерий Черепенников и генеральный директор холдинга «Т1» Алексей Фетисов подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание прошло в присутствии министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Образовательная модель ИТ-кампуса «Неймарк» будет построена на принципах сетевого взаимодействия между региональными вузами и ИТ-компаниями. Для нас важно, чтобы студенты обучались на практикоориентированых программах, а работодатели на выходе получали действительно высококлассных специалистов», – отметил Глеб Никитин.

Соглашение направлено на разработку и реализацию образовательных программ, решение научно-исследовательских и технологических задач, а также создание новых продуктов в сфере информационных технологий.

«Важно не только стремиться к повышению качества образования современной молодежи, но и учитывать потребности и запросы технологического бизнеса. Для этого необходимо обеспечить тесное взаимодействие научных и образовательных организаций с представителями реального сектора экономики, дать им площадку для проведения совместных исследований. Такая синергия может стать основой для появления разработок мирового уровня», – сказал Валерий Черепенников.

В рамках сотрудничества также планируется участие холдинга «Т1» в образовательных проектах экосистемы ИТ-кампуса: таких как «Неймарк.ИТ-Академия», «Неймарк.Лекторий», «Неймарк.Интенсив», «Неймарк.Для учителей», а также выступления экспертов холдинга в рамках Национальной технологической олимпиады в треке «Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы». Все это направлено на поиск и поддержку талантливой молодежи, создание для нее площадок и программ для образовательного и исследовательского роста и объединение усилий в подготовке кадров, востребованных в ИТ-отрасли.

«Вовлечение талантливой молодежи в процесс разработки технологических инноваций, их участие в работе инжиниринговых команд может ускорить формирование кадрового резерва и в целом процесс цифровизации в стране. Холдинг «Т1» готов поделиться своей экспертизой с молодыми специалистами. Первоочередными направлениями для совместной работы с ИТ-кампусом станут те, по которым мы уже имеем значительный практический опыт: например, искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений, кибербезопасность, беспилотные технологии», – сказал генеральный директор холдинга «Т1» Алексей Фетисов.

Проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России и утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

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«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний.

В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.