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В 2023 году пассажиры ЦППК активировали 2,4 млн билетов по NFC

С начала работы функции бесконтактной активации билетов в 2021 г. пассажиры ЦППК воспользовались ею 3,57 млн раз. Сегодня она действует на станциях, оборудованных турникетами и валидаторами, на всех направлениях. Популярность цифровой услуги растет: только за прошлый год с помощью NFC активировано 2,39 млн билетов, или более 67% от общего числа активаций. Об этом CNews сообщили представители АО «Центральная ППК».

Треть от всех бесконтактно активированных билетов в 2023 г. пришлась на Ярославское направление — более 800 тыс. На Казанском и Горьковском активировали 451 тыс. и 305 тыс. билетов соответственно.

«С момента внедрения функции активации билетов по NFC ее удобство оценили уже более 3,5 млн пассажиров, — сказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — Благодаря ей проход на станции занимает считанные секунды: достаточно открыть купленный в приложении билет, нажать на кнопку «Активировать по NFC» и поднести к телефон турникету или валидатору».

Функция доступна обладателям Android с модулями NFC, а для прохода можно пользоваться как валидаторами, так и турникетами.

***

ЦППК — пригородная пассажирская компания. В 2023 г. электропоезда компании перевезли более 556 млн пассажиров. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).

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