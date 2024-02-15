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В филиалах ИТ-парка стартует программа обучения школьников

15 февраля в Мамадышском муниципальном районе проходит открытие программы обучения ИТ-специальностям на базе филиальных площадок ИТ-парка. Программа направлена на развитие ИТ-предпринимательства в муниципальных районах в целях нацпроекта Цифровая экономика РФ, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В церемонии открытия серии обучающих модулей принимают участие глава муниципального района Республики Татарстан Анатолий Иванов, заместитель директора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Ляля Бикчентаева, руководитель сектора муниципального развития Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Аяз Сарваров.

«ИТ-парк является ключевым партнером, который создает возможности для развития в области информационных технологий на территориях. Открытие филиальных площадок в муниципальных районах Татарстана помогает развивать ИТ-сообщества и образовательные форматы на местах, формировать кадры для развития цифровой экономики», — сказала заместитель директора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Ляля Бикчентаева.

Программа по обучению единовременно стартует во всех филиалах. Кураторы, обучившиеся языкам программирования, будут вести образовательные курсы для школьников в филиалах ИТ-парка, тем самым способствуя популяризации ИТ-специальностей в муниципалитетах. По итогам обучения в каждом муниципальном районе, где открыты филиалы, также пройдут хакатоны с привлечением местных предпринимателей. Школьники смогут почувствовать себя настоящими разработчиками и придумают решения для местного бизнеса.

Создание филиальных площадок ИТ-парка во всех районах Республики Татарстан является одной из важнейших задач, в том числе, поставленных Раисом РТ. На сегодняшний день открыты и функционируют 10 филиалов в муниципалитетах (Лениногорский, Мамадышский, Нурлатский, Ютазинский, Высокогорский, Кукморский, Сабинский, Менделеевский, Нижнекамский, Пестречинский).

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