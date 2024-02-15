Команду ИТ-интегратора Росатома в 2023 году пополнили более 1,6 тысяч новых ИТ-специалистов

По итогам 2023 г. АО «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») привлек на работу свыше 1,6 тыс. ИТ-специалистов. 28% из них составили сотрудники моложе 35 лет. Об этом CNews сообщили представители «Гринатома».

В 2023 г. «Гринатом» активно привлекал молодых специалистов на стажерские программы, которые позволяют решать задачи на стыке промышленности и искусственного интеллекта. Для тех, кто только начинает свой путь в ИТ, была предложена дистанционная программа предстажировки Case Lab, которая включает в себя пять направлений. Благодаря ей участники осваивают разработку на 1С, учатся создавать и настраивать сайты в Bitrix, а также изучают основы JavaScript или Java. В 2023 г. было получено 1,154 тыс. заявки на прохождение стажерской программы, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Конкуренция составила 18 человек на место (это практически в два раза выше показателя 2021 г.).

Вновь пришедшие молодые специалисты и стажеры сразу занимают должности в проектных командах «Гринатома»: участвуют в создании собственного программного обеспечения, услуг и современных ИТ-решений, которыми ежедневно пользуются более 300 тысяч человек. Так, четыре стажера, пришедшие на программу в конце 2022 г., уже в начале 2023 г. были приняты в штат и переведены на должности тимлидов команды разработки Единой системы интеграции корпоративных бизнес-процессов (ЕСИК БП 2.0). Другой бывший участник программы стажировок стал старшим инженером по машинному обучению, а также занял первое место на отраслевом чемпионате AtomSkills и всероссийском DigitalSkills.

Другое направление подготовки ИТ-специалистов — дообучение и переобучение сотрудников с учетом актуального вектора развития технологий на базе Отраслевой ИТ-школы. В прошлом году были запущены программы по 1С, JavaScript, SQL, компьютерным сетям и Linux. Они подходят как для ИТ-специалистов с опытом, так и для тех, кто хочет сменить карьерный трек и развиваться в сфере информационных технологий. Так, в 2023 г. на переобучение пришел сотрудник, имеющий многолетний опыт работы юристом. Он успешно завершил обучение по программе JavaScript Fullstack Developer и защитил свой проект. После серии собеседований он был принят в команду разработки Центра цифровых HR-технологий. В 2023 г. обучение в Отраслевой ИТ-школе прошли более 350 сотрудников по 10 различным программам.

«На сегодняшний день в компании работает более 8600 сотрудников, из них порядка 5,6 тыс. — ИТ-специалисты. В "Гринатоме" доля молодых сотрудников, до 35 лет, составляет 45%, они занимают различные должности: аналитики, разработчики, руководители проектов и т. д. Специалисты принимают активное участие в разработке импортонезависимых решений, развитии и поддержке корпоративных систем, а также в создании сервисов для управления судоходством на Северном морском пути. Индивидуальный подход к каждому сотруднику позволяет нам раскрывать их потенциал и добиваться новых успехов», — сказала директор по персоналу АО «Гринатом» Наталья Пичугина.

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АО «Гринатом» — ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом». Компания ведет собственную разработку ПО, осуществляет поддержку и развитие корпоративных ИТ-систем, разрабатывает программных роботов, занимается проектным управлением, импортозамещением, применяет искусственный интеллект и машинное обучение. Ежедневно продуктами и услугами «Гринатома» пользуются более 300 тысяч сотрудников атомной отрасли. Правительство России и крупные российские компании продолжают расширять спектр решений по раскрытию потенциала студентов и молодых сотрудников. Росатом и его предприятия участвуют в создании базовых кафедр в российских вузах, реализации стипендиальных программ поддержки, крупных образовательных проектов, организации практики и стажировки для студентов с последующим их трудоустройством. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте.