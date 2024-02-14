Более 60 молодых ИТ-специалистов пройдут стажировку в Правительстве Москвы

Больше 60 студентов и выпускников столичных вузов, заинтересованных в карьере в сфере информационных технологий, приступили к оплачиваемой стажировке в Правительстве Москвы. В течение следующих шести месяцев начинающие специалисты под руководством наставников будут заниматься аналитикой данных, тестированием и разработкой полезных сервисов для города и жителей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Заявки на участие в программе подали больше двух тысяч старшекурсников и выпускников вузов. Чтобы попасть на стажировку, им нужно было пройти несколько этапов отбора, в том числе онлайн-тестирование и практическое задание на очном собеседовании. В итоге приглашения получили 62 сильнейших кандидата. Теперь им предстоит развивать такие значимые для Москвы проекты, как городской портал mos.ru, платформа “Мос.Облако” и электронные услуги», — сказала Наталья Сергунина.

Кроме того, для студентов организуют экскурсии в павильон «Умный город» на ВДНХ, встречи с руководством столичного Департамента информационных технологий, а также обменные практики с органами власти других городов.

В 2023 г. оплачиваемую стажировку в мэрии Москвы по направлению «ИТ-город» прошли 80 человек, часть из них получили предложения о трудоустройстве.

«Для меня все этапы отбора прошли буквально на одном дыхании. На заключительных интервью я поняла, что хочу работать именно здесь. В итоге меня приняли стажером, а спустя 3,5 месяца я стала полноценным штатным сотрудником и теперь гордо именуюсь аналитиком. Мой рабочий день на 99,9% состоит из SQL-скриптов, и мне это нравится. Могу с уверенностью сказать, что стажировка стала важным этапом в моей карьере», — сказала выпускница проекта, младший аналитик Кристина Волкова.

Программу стажировок реализуют в Москве с 2011 г. Всего в ней доступно семь направлений. Среди них «Медийный город», «Городская экономика», «HR-город». На днях открылся набор на участие в новом потоке программы. С 1 августа 2024 г. к команде Правительства Москвы присоединятся еще 185 молодых специалистов из разных отраслей.