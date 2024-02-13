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Свыше 1,5 млрд рублей получил бизнес за четыре месяца работы сервиса микрозаймов на цифровой платформе «МСП.РФ»

Более 1,5 млрд руб. получил малый и средний бизнес с октября 2023 г., когда пользователям цифровой платформы «МСП.РФ» стал доступен сервис «Подбор и получение микрофинансирования». Льготную финансовую поддержку получили свыше 640 компаний по средней ставке 6,8% годовых, сообщил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

«Сервис «Подбор и получение микрофинансирования» — один из самых молодых на «МСП.РФ». При этом по активности использования он не уступает другим, в том числе работающим с момента запуска платформы в феврале 2022 г. Более 640 предпринимателей уже получили свыше 1,5 млрд руб. от государственных микрофинансовых организаций. При этом средняя ставка была заметно ниже ключевой — 6,8%», — сказал Александр Исаевич.

Сегодня, напомнил он, предприниматели имеют возможность через сервис на «МСП.РФ» в онлайн-режиме оформлять микрозаймы до 5 млн руб. в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО). При этом от представителей МСП требуется сокращенный пакет документов, а срок рассмотрения ограничен 5 рабочими днями. На случай отказа установлен исчерпывающий перечень оснований с указанием причин.

«Каждое изменение статуса заявки на микрофинансирование предприниматели могут отслеживать без посещения офиса ГМФО, в своем личном кабинете на «МСП.РФ». Во время рассмотрения потенциальный заемщик автоматически проверяется на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1,2 тыс. параметров бизнеса», — сказал Александр Исаевич, напомнив, что унификация правил получения льготных микрокредитов была произведена после включения ГМФО в состав участников Национальной гарантийной системы.

В число сфер-лидеров по полученным через цифровую платформу микрозаймам, помимо традиционной торговли (27,8%), вошли приоритетные секторы экономики: обрабатывающие производства (15,7%), транспортировка и хранение (13,82%), сельское хозяйство (11,5%), гостиницы и предприятия общественного питания (6,32%).

Одной из первых оценить удобство сервиса «Подбор и получение микрофинансирования» смогла бывшая учительница из города Горячий ключ Краснодарского края. Благодаря микрозайму в 1 млн руб. она закупила пособия и открыла частную школу дополнительного образования для детей.

Оформить заем в онлайн-режиме через «МСП.РФ» смог также, предприниматель из города Киренска, который расположен в 1,3 тыс. км от Иркутска. Полученная поддержка позволила его компании «Армада» организовать обезвреживание промышленных отходов на территории города.

Напомним, цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы «МСП.РФ» предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Корпорация МСП — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. Корпорация МСП оказывает также финансовую поддержку через «МСП Банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи «МСП Лизинг», дочерней компании корпорации МСП, предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.

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