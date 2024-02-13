Оформить электронную подпись для юрлиц и ИП можно по биометрии

Руководители юридических лиц и индивидуальные предприниматели теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись полностью дистанционно. Новый сервис заработал в личных кабинетах юрлица и ИП на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что нужно для создания подписи: учетная запись юрлица или ИП на «Госуслугах»; личный кабинет на сайте ФНС; подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС).

Такой подписью можно подписывать документы и отчеты для ФНС, договоры и справки для внешнего и внутреннего документооборота организации, для участия в госзакупках.

Оформление электронной подписи по биометрии — исключительно добровольное. Альтернативные способы ее получения сохраняются.

Чтобы электронные документы от лица организации или ИП смогли подписывать сотрудники, им необходимо оформить электронную подпись физлица и машиночитаемую доверенность.