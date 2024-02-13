Минцифры: на участие в ДЭГ подано более 2 млн заявок

Минцифры сообщило о том, что за две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 млн человек. Приём заявлений продолжается. Их можно подать на портале госуслуг до 23:59 мск 11 марта.

Топ регионов по активности: Московская область; Ростовская область; Чувашия; Алтайский край; Свердловская область; Нижегородская область; Челябинская область; Воронежская область; Новосибирская область; Белгородская область.

Выборы Президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru смогут жители 28 регионов России. Для москвичей дистанционное голосование будет организовано на региональном портале.

Узнать о кандидатах и посмотреть информацию о своём избирательном участке можно в личном кабинете избирателя на «Госуслугах». Там же доступен сервис «Мобильный избиратель», воспользовавшись которым можно будет проголосовать не по месту прописки, а там, где удобно.