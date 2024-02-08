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«Философт» выводит на рынок новый продукт для мониторинга дорожной сети

Разработчик ИТ-решений «Философт» создал для рынка дорожно-строительных работ новый уникальный продукт — «Мониторинг дорожной сети». Это система, которая позволит дорожным предприятиям автоматизировать бизнес-процессы, отрегулировать процесс мониторинга спецтехники и фиксации замечаний и организовать работу компании в едином информационном поле. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Решение предоставит возможность дорожным предприятиям автоматизировать бизнес-процессы и организовать работу в едином информационном поле. Также система дает возможность любому жителю города найти контакты дорожного предприятия, оставить замечания по конкретным участкам дороги, прикрепив фото, отследить процесс строительства и задать интересующие вопросы.

«Благодаря созданной системе дорожные предприятия будут работать быстрее качественнее и быстрее. Компании смогут оперативно обрабатывать заявки от жителей города и отвечать на вопросы, мониторить ситуацию на стройке и хранить всю документацию в едином поле», — сказал Иван Власов, директор «Философт».

Система для мониторинга улично-дорожной сети позволяет отследить количество спецтехники, участков, сотрудников, дорожных управлений по каждому району, протяженность обслуживаемых дорог. Это дает возможность проанализировать ситуацию, понять, как сейчас обстоят дела, и оперативно создать отчет. Продукт решает проблему мониторинга дорожной техники, в любой момент руководитель может зайти в интерактивную карту и посмотреть, как идет процесс работы.

Сервис работает, как в формате мобильного приложения для iOS и Android, так и в десктопной версии.

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