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Цифровой вайб: «Ростелеком» учит ямальских школьников безопасно скролить в сети

«Ростелеком» на Ямале учит школьников грамотно работать в сети. Специалисты компании проводят лекции по кибергигиене для учащихся 5-8 классов школ № 7 и № 9 в Ноябрьске. Мероприятия, в которых участвует порядка 200 человек, посвящены Всемирному дню безопасного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александра Предеина, начальник отдела реализации национальных проектов департамента образования ЯНАО: «Работа в сети только на первый взгляд кажется простым и безобидным занятием. На самом деле в интернете детей подстерегает много опасностей. Мошенники каждый день придумывают все более новые и усовершенствованные схемы обмана. И наша задача — научить школьников эти уловки распознавать и самостоятельно фильтровать контент».

Мероприятия проходят в интерактивном формате. Эксперт «Ростелекома» на конкретных примерах объясняет, как защитить свои персональные данные в интернете и обойти уловки сетевых аферистов. Полученные знания закрепляют тестовыми заданиями.

Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»: «Лекции по кибергигиене — это весомый вклад в создание безопасной цифровой среды для юных пользователей. В нашем видеосервисе Wink есть целая серия коротких фильмов о грамотной работе в Сети. Их будет полезно посмотреть подросткам и их родителям. Если же дети еще маленькие, можно установить на компьютер или телевизор сервис ''Родительский контроль''. Он заблокирует возможность посещения нежелательных телеканалов и сайтов».

Самые активные участники лекций по кибербезопасности получают в подарок сувениры от «Ростелекома».

* * *

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink.

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