Компания «АйТи Бастион» обновила продукт «Синоникс»

Российский разработчик «АйТи Бастион» объявляет о новом релизе решения «Синоникс» — программно-аппаратного шлюза безопасного объединения сетей. Продукт обновился с точки зрения технической реализации, аппаратной платформы и расширенных интеграционных возможностей. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

«Синоникс» — шлюз безопасного объединения изолированных сетей, предназначенный для использования в автоматизированных информационных системах для обработки данных. Решение работает на базе отечественной операционной системы Astra Linux SE и позволяет организовать безопасный обмен информацией между разными сетями или узлами одной сети в режиме передачи данных с контролем направления, предотвращая распространение киберугроз и вредоносного взаимодействия между сетями.

«Мы переработали продукт технологически. Сделали необходимые шаги для работы системы на основе сертифицированного базового ПО. Добавили в "Синоникс" новые возможности для различных сценариев использования, таких как антивирусная проверка передаваемых файлов и фиксация информации о перемещении объектов между сетями. "Начинку" тоже изменили: вместе с производителями оборудования смогли реализовать нужную нам платформу локально. Но идеология продукта в целом, принцип его работы, общая концепция информационной безопасности остались прежними», — сказал Константин Родин, руководитель отдела развития продуктов «АйТи Бастион».

Продукт применим для решения конкретных ключевых бизнес-задач. Он обеспечивает встречный контроль правил обмена данными (одновременную независимую проверку политик передачи информации с двух автономных узлов устройства), результат которого основывается на согласованном решении двух живых людей. Дает возможность быстро отключить и подключить доступ к защищаемой инфраструктуре на физическом и логическом уровнях. Позволяет автоматизировать задачи по передаче крупных объемов данных, включая файловый обмен, к примеру, передачу событий безопасности, телеметрии от источников данных, обновлений систем и оборудования из доверенных источников или файлов с проверкой ЭЦП, не раскрывая при этом особенности и архитектуру стыкуемых сетей друг другу. Таким образом снижаются риски полной компрометации узла объединения.

«Синоникс» востребован при эксплуатации сложных инфраструктур, где необходима четкая граница ответственности: на производстве, в нефтегазовой сфере, энергетике, банковском секторе, госструктурах, телеком-операторах, транспортных компаниях. В обеспечении защиты ключевых элементов КИИ, например, диспетчерских узлов на разных предприятиях. А также для автоматизации процессов эксплуатации по задачам ГИС, например, процессов безопасной разработки.

Это самостоятельный продукт, который можно внедрять как отдельно, так и в связке с другими средствами обеспечения безопасного доступа комплекса «СКДПУ НТ». В последнем случае это станет дополнительным эффективным решением при реализации комплексных ИБ-архитектур.

«"Синоникс" предназначен для автоматизации точечных бизнес-сценариев и задач безопасности, связанных с эксплуатацией сложных ИТ-инфраструктур. Например, он решает проблему взаимодействия на границах узлов и сетей, которые принадлежат к разным зонам ответственности и подчинения в структуре предприятия: разным подразделениям, сетям или компаниям. Продукт реализован как специализированная аппаратная платформа и сам по себе достаточно четко сфокусирован по функциональности. Нам интересен сам выбранный подход к решению задачи предоставления доступа и объединения сетей, где есть большой ресурс для развития. Считаем, что это еще один важный и востребованный инструмент в построении эффективных комплексных систем информационной безопасности предприятий», — сказал Дмитрий Михеев, технический директор «АйТи Бастион».