C3 Solutions оснастил оборудованием первый в России арктический ЦОД для ПАО «Ростелеком»

C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД и других ИТ объектов, осуществил поставку инженерной инфраструктуры для первого в арктической зоне России дата-центра в городе Мурманск. Объект построен ПАО «Ростелеком» по заказу правительства Мурманской области, чтобы обеспечить качественное хранение цифровых данных для госорганизаций и крупных коммерческих компаний региона. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

Мурманский ЦОД общей площадью 140 м кв и мощностью 0,25МВт обладает уровнем надежности Tier II+ и оснащен самыми современными инженерными системами − пожаротушения, кондиционирования, бесперебойного питания, диспетчеризации, контроля доступа и т. д. Для оснащения объекта заказчик искал поставщиков высоко надежного оборудования, способного функционировать в экстремальных климатических условиях. Обязательной процедурой перед заключением договора являлось тестирование оборудования на его соответствие требованиям к качеству и удобству эксплуатации. «Ростелеком» придерживается общегосударственного курса на импортозамещение и отдает предпочтение российским производителям: вся поставляемая продукция должна быть включена в реестр Минпромторга. Не менее важным условием конкурса были сжатые сроки поставок.

С3 Solutions подтвердила свое соответствие всем требованиям с учетом оптимального бюджета и была выбрана исполнителем проекта. Для Мурманского ЦОД отечественный производитель поставил 20 серверных монтажных шкафов общей мощностью в 150Кв, блоки распределения питания, систему изоляции холодных коридоров, лотки для СКС и другие аксессуары. В состав работ также входили услуги по расстановке шкафов и монтаж системы изоляции коридоров. Согласно договоренностям, ёмкость объекта будет увеличиваться по мере его роста за счет новых поставок.

«Услуги ЦОД пользуются повышенным спросом как со стороны государственных структур, так и со стороны коммерческих компаний, поэтому нашей основной задачей является динамичное развитие сети и быстрый запуск в эксплуатацию каждого нового объекта. Для их оснащения мы выбираем надежных поставщиков, соответствующих максимально высоким требованиям к качеству продукции и срокам поставок. На этом сложном проекте компания C3 Solutions подтвердила высокий уровень своего оборудования и умение действовать оперативно, — сказала Ольга Шаньгина, директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком». – Мы получили стопроцентное подтверждение того, что эта команда умеет выполнять свои обязательства и имеет все необходимые компетенции для работы на объектах любой степени сложности».

«Мы понимали значимость задачи, которую решал «Ростелеком», − создать надежную ИТ-инфраструктуру для высоких темпов цифрового развития арктического региона, — сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. — Наше производство включилось в проект, полностью осознавая всю ответственность за результат. Выполнение жестких дедлайнов в процессе стало возможным благодаря расширению производственных мощностей и введению в эксплуатацию новых производственных площадок. Мы гордимся тем, что стали участником столь беспрецедентного проекта, и ручаемся за то, что наше оборудование пройдет любые испытания, в том числе, арктическим холодом».

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C3 Solutions — российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, залов видео наблюдения в ТЦ и т. д. В продуктовом портфеле компании — решения в сфере инженерной инфраструктуры для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, аксессуары для монтажных шкафов, мобильные платформы для учебных классов и др.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,5 млн, платного ТВ — 11,3 млн пользователей. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с 48 млн абонентов и совместно с партнерами развивает видеосервис Wink.ru.