Московский завод выпустил линейку кабелей для работы в экстремальных условиях

Инженеры столичного предприятия «Спецкабель» разработали новую конструкцию универсальных кабелей повышенной тепло-морозостойкости. Они предназначены для работы в силовых и слаботочных цепях, системах автоматики, аналоговой и цифровой связи, при этом выдерживают экстремальные температуры. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Благодаря собственным инвестициям и поддержке города компания динамично развивается — наращивает объемы производства, расширяет ассортимент и разрабатывает уникальные для рынка решения. С 2021 г. завод имеет статус промышленного комплекса, который дает значительные налоговые льготы.

«Новые кабельные конструкции производятся из отечественных полимерных материалов повышенной тепло-морозостойкости, благодаря чему их можно эксплуатировать при температурах от минус 75 до плюс 125 градусов Цельсия. Кроме этого, изделия устойчивы к широкому спектру внешних факторов — воздействию минеральных масел, буровых растворов, повышенному и пониженному давлению. Они смогут применяться на объектах нефтегазового комплекса, в металлургии и энергетике. Серия уже готова к промышленному запуску, в год планируется производить около 500 км кабеля», — сообщил Владислав Овчинский.

Новая линейка входит в серию, в которой представлены универсальные изделия для нефтегазового комплекса, стойкие к ультрафиолету, маслам, агрессивным средам, морской воде и соляному туману, а также ударам и вибрациям. В 2023 г. серия составила около 10% от продаж всей кабельной продукции завода.

«Компания постоянно наращивает число разработок, которые по техническим характеристикам не уступают зарубежным аналогам и успешно решают вопросы импортозамещения. Сейчас у нас в работе 11 опытно-конструкторских проектов по созданию новых видов кабелей для народного хозяйства. Мы видим свой путь именно в изготовлении новых продуктов, что положительно влияет на развитие кабельной индустрии и всего промышленного сектора России», — сказал вице-президент группы компаний Сергей Лобанов.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тыс. человек. Ежегодно открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

С 2016 г. город присвоил статус промышленного комплекса 70 столичным предприятиям, на которых работают более 80 тыс. человек. Для таких компаний действует специальный налоговый режим. Так, ставка налога на прибыль снижена до 13,5% вместо стандартных 17%. Налог на недвижимое имущество составляет 50%, налог на землю — 20% в от исчисленного, а ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка.