ContentReader PDF заменил иностранный софт в образовательных учреждениях Уральского региона

Решения для интеллектуальной обработки информации российского ИИ-разработчика Content AI активно участвуют в импортозамещении иностранного софта. В 2022 и 2023 гг. несколько десятков образовательных учреждений Уральского федерального округа выбрали редактор ContentReader PDF для работы с документами формата PDF. Отечественный продукт заменил иностранные решения ABBYY FineReader PDF, Adobe Acrobat и Adobe Reader в школах и вузах Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

ContentReader PDF обладает набором функций для редактирования PDF-файлов, конвертирования их в различные форматы, распознавания и сравнения документов. Продукт входит в реестр отечественного ПО и рекомендован Минцифры России для импортозамещения.

«Мы давно сотрудничаем с учреждениями образования Уральского Федерального округа – Челябинска, Перми, ХМАО, – и Башкортостана и хорошо знаем потребности наших заказчиков, — отметила Екатерина Рыбкина, менеджер по работе с образовательными организациями, эксперт в подборе лицензионного ПО компании ООО «АСП-Центр дистрибьюции», выступившего поставщиком софта в учебные заведения УрФО. — Преподавателям, сотрудникам администрации для работы нужны современные цифровые инструменты. Мы видим, что в отдельных сегментах отечественные вендоры уже готовы поставлять зрелые решения, не уступающие по функциональности и качеству работы западным аналогам. Компания Content AI обладает многолетней экспертизой в области распознавания данных и работы с PDF-документами. Многофункциональный редактор ContentReader PDF включает самые востребованные инструменты для обработки файлов этого формата, а также характеризуется высокой точностью распознавания и скоростью работы».

«Работа с документами формата PDF занимает довольно существенную часть времени сотрудников образовательных учреждений. Необходимо редактировать файлы, удалять данные либо вставлять новые, переводить документы в другой формат, «вытаскивать» тезисы из презентаций, исправлять опечатки. Программа ContentReader PDF содержит большое количество инструментов, которые помогают решать эти задачи быстро и просто, и, тем самым, позволяет нам экономить много времени», — отметила Юлия Селиверстова, заместитель директора по административно-хозяйственной работе МБОУ СШ «№ 5», г. Новый Уренгой

Разработчик редактора ContentReader PDF — российская компания Content AI, которая выпускает продукты для распознавания и интеллектуальной обработки информации. Решения Content AI используются для автоматизации работы с документами и данными в государственных, образовательных, коммерческих организациях разного профиля.

«Образовательным организациям крайне важно использовать современное программное обеспечение. Наличие удобных цифровых инструментов напрямую влияет на качество и эффективность учебного процесса, помогает в его организации и управлении. В качестве особой меры поддержки мы предоставляем высшим, средним и специализированным учреждениям образования специальную академическую скидку на продукты для работы с PDF-документами», — сказала Ирина Семшова, руководитель отдела по работе с партнерами Content AI.

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Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI лицензирует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все флагманские продукты компании включены в реестр отечественного ПО. Предоставляет российским компаниям и пользователям решения для автоматизации обработки любых документов и данных, которые известны и востребованы на рынке более 30 лет.