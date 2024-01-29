20% отечественных разработчиков цифровых технологий для АПК уже работают на внешних рынках

Ограниченные темп развития рынка цифровых решений для АПК в России и спрос на них стимулируют отечественных разработчиков осваивать внешние рынки. В компании «Геомир» проанализировали перспективы экспорта российских цифровых продуктов для сельского хозяйства. Об этом CNews сообщили представители «Геомир».

Несмотря на то, что рынок российских цифровых продуктов достаточно молод, он представлен порядка 50 компаниями-разработчиками. Вместе с тем, менее половины из них имеют реально работающие в производственной практике решения и успешные кейсы. Среди них: шесть разработчиков FMS-систем (систем управления производством), семь создателей систем мониторинга техники, пять производителей отраслевых конфигураций на базе «1С», два поставщика отраслевых решений для БПЛА и два разработчика рекомендательных систем на базе ИИ и нейросетей.

По словам генерального директора компании «Геомир» Ильи Воронкова, отраслевая специфика, высокий порог вхождения в это направление, консервативность агропромышленного комплекса и время, требуемое для тестирования нового продукта, делают рынок сельскохозяйственной «цифры» нишевым для большинства разработчиков программного обеспечения.

Несмотря на то, что российский рынок цифровых технологий в АПК еще только развивается, и реально работающих компаний-разработчиков не так много, для многих из них выход на зарубежные рынки является закономерным способом наращивания бизнеса.

«Рынок цифровых решений в российском АПК имеет свой ограниченный темп роста и спрос, поэтому для развития компаний и созданных ими продуктов экспорт за рубеж — необходимость, — сказал Илья Воронков. — Тем более, что размер и многогранность отечественного АПК делает разработанные здесь цифровые решения универсальными, подходящими для многих стран с большой средней площадью пашни как в России, так как в этом случае процессы и проблемы будут схожими, и адаптировать ПО для них не потребуется».

Наиболее привлекателен для экспорта отечественных цифровых разработок в АПК рынок стран СНГ, где уже реализуют свои решения порядка 20% российский компаний. В более отделенных регионах пока работают лишь единичные российские разработчики: прежде всего это компании, занимающиеся системами мониторинга техники или продуктами на базе «1С». Среди таких стран — государства Африки и Ближнего Востока. Также интерес для российских разработчиков представляет рынок Южной Америки (особенно Бразилия и Аргентина), однако здесь очень велика конкуренция, и пока в целом запуск российских цифровых проектов идет сдержанно во многих отраслях.

«Число компаний, экспортирующих цифровые решения для АПК, будет расти по мере развития самой отрасли и смещения спроса от простых решений к комплексным. При этом технологии, которые вырвутся в топ на рынке России будут востребованы и в мире, так как лидерство на таком большом рынке невозможно без качественного и эффективного продукта», — сказал Илья Воронков.

Напомним, что с 2022 г. компания реализует несколько контрактов, а также пилотных проектов в Эфиопии, Нигерии и ЮАР по внедрению АСУ «Истории поля», а в прошлом году подписала еще ряд соглашения с фермерскими ассоциациями стран Африки о тестировании и внедрении своих разработок.

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Группа компаний «Геомир» — один из лидеров рынка цифровых услуг и сервисов в АПК, российский разработчик программного обеспечения и поставщик оборудования для цифрового земледелия, а также производитель БПЛА. В портфеле разработчика облачный сервис «История поля», позволяющий вести автоматический сбор и анализ данных о производственных процессах с целью повышения эффективности управления сельхозпредприятиями, а также программное обеспечение для работы с агродронами «АссистАгро», не имеющее аналогов по своему функционалу. Компания основана в 2002 г. К 2023 г. услугами «Геомир» пользуются более 500 предприятий АПК России с общим земельным банком свыше 10 млн га. Компания также ведет деятельность за пределами России, поставляя свое программное обеспечение сельхозпроизводителям Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также странам Африки.