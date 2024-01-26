В 2023 г. горожане отправили на переработку и утилизацию более 853 тонн вторсырья

По итогам 2023 г. с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru горожане отправили на переработку на 37% больше вторсырья, чем в позапрошлом году. Так, в 2022 г. было экологично утилизировано 622 тонны устаревшей или неработающей техники, автомобилей и предметов интерьера, а в 2023 г. жители Москвы избавились от 853 тонн ненужных вещей. Большая часть отправленных на переработку предметов получила вторую жизнь, и была использована при производстве новых матрасов, автомобилей, техники и многого другого. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Сервис “Вывоз ненужных вещей” помогает горожанам решить сразу несколько важных вопросов, связанных с освобождением пространства. Так, он позволяет экономить силы, время и другие ресурсы: пользователям не нужно думать, как самостоятельно вынести тяжелую мебель или крупногабаритную технику, искать пункты приема — достаточно оставить заявку, а после согласовать дату и время вывоза. Специалисты организаций-партнеров приедут в удобное время, все упакуют, спустят и погрузят, даже если в доме нет лифта. Кроме того, благодаря сервису горожане заботятся об экологии города — более 85 процентов сдаваемой мебели и техники, а также их компонентов после переработки получают вторую жизнь. За счет удобства, надежности и простоты использования все больше жителей доверяют вывоз и утилизацию отслуживших и ненужных вещей сервису на mos.ru: с момента начала работы проекта горожане сдали 1,6 тысячи тонн вторсырья», — сказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Сервисом могут воспользоваться авторизованные на портале mos.ru пользователи. Заявки принимаются от людей старше 18 лет из любого округа Москвы. Специалисты сервиса работают семь дней в неделю. После оформления заявки они свяжутся с заказчиком для уточнения удобной даты и времени. Кроме того, если оставить обращение до 18:00, то вывоз может быть осуществлен в тот же день. Число предметов в одной заявке не ограничено, что позволяет избавиться от всего старого, сломанного и ненужного сразу.

Металлические предметы, крупногабаритную технику — стиральные машины, кухонные плиты и холодильники, а также чугунные ванны, автомобили и тому подобное отвезут на переработку бесплатно. При этом заказчикам не нужно беспокоиться об упаковке, о спуске и погрузке даже таких предметов, специалисты все сделают сами, даже если в доме нет лифта. От пользователей сервиса требуется только отключить технику от розетки или водопровода. Но важно учитывать, что для отсоединения от магистрали газовых плит и нагревателей необходимо вызвать сертифицированную службу. В 2023 г. на переработку было отправлено более 26 тыс. таких предметов.

Зачастую москвичи обращаются в сервис во время ремонта или после переезда, чтобы избавиться от старого кухонного гарнитура, громоздкого дивана или оставшегося от предыдущих владельцев неразборного шкафа. Вынести такие вещи через дверной проем затруднительно, в лифт мебель тоже может не войти, а спускать самостоятельно по лестнице может быть опасно и травматично. Поэтому при заполнении заявки заказчика попросят уточнить точное количество предметов. Это позволит рассчитать, сколько грузчиков потребуется для выполнения заявки.

Большая часть вещей вывозится бесплатно. Заплатить придется за утилизацию мягкой и корпусной мебели, мелкой бытовой техники, макулатуры и ряда других вещей. Стоимость вывоза таких предметов — средняя по рынку, при этом в нее включены упаковка и демонтаж. Перечень доступных для вывоза вещей можно найти на странице сервиса. В 2023 г. услугой платного вывоза жители воспользовались для утилизации и переработки более 5,7 тыс. предметов.

Сервис «Вывоз ненужных вещей» избавляет горожан от бытовых хлопот. Это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги оказывают проверенные специализированные организации-партнеры.

Узнать больше о возможностях сервиса, ознакомиться с полным перечнем принимаемых на переработку и утилизацию вещей, а также подать заявку на вывоз можно на странице сервиса.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».