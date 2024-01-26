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Специалисты «Программного Продукта» обеспечат работу модуля «iМинтранс» информационной системы регулирования на транспорте

Компания «Программный Продукт» на протяжении года будет оказывать услуги по технической поддержке работы модуля «iМинтранс» информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК), оператором которой является федеральное государственное бюджетное учреждение «Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта Российской Федерации» («СИЦ Минтранса России»). Модуль «iМинтранс» предназначен для решения следующих задач министерства: отображение информации о деятельности Минтранса России в табличном, графическом и текстовом виде. Модуль предоставляет данные по исполнению поручений и задач, по показателям законопроектной деятельности министерства; контроль исполнения федерального бюджета, в том числе в части проведения работ по национальным проектам «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Безопасные качественные дороги»; предоставление статистических и аналитических данных транспортной отрасли; мониторинг и анализ сообщений СМИ, интернет-ресурсов и соцсетей о деятельности Минтранса России, а также по иным темам; предоставление данных по пассажиропотокам в разрезе объемов пассажиропотоков межрегиональных и международных перевозок; формирование дашбордов с отчётами с возможностью настройки визуализации данных, фильтров, наборов статистических показателей и аналитических срезов; отображение информации о значимых событиях и инцидентах на транспорте.

Техническая поддержка модуля необходима для обеспечения бесперебойного функционирования АСУ ТК. Комплекс задач включает в себя проведение планово-профилактических и ремонтно-восстановительных работ, устранение неисправностей и консультирование пользователей.

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