«Сколково»: импортозамещение в сфере техники и оборудования для АПК — одна из приоритетных задач для развития отрасли

Качественное и эффективное сельское хозяйство невозможно выстроить, не используя современную технику и оборудование. Такое мнение озвучила Наталья Чернышева, директор Agrotech Hub биомедицинского кластера «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ»). Вопрос импортозамещения сельскохозяйственной техники и оборудования в сфере животноводства без снижения эффективности для отрасли является особенно острым. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Мария Елкина, директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России, рассказала про текущее состояние и перспективы развития отрасли, а также меры поддержки, оказываемые со стороны Минпромторга России. По ее словам, отечественные производители сельскохозяйственной техники год от года наращивают объемы производства: «Так, в 2023 г. объем производства составил 270 млрд руб., превысив показатели 2022 г. на 8%. Отечественная техника занимает порядка 55% на внутреннем рынке. Что касается пищевого оборудования, то в 2023 г. объем производства составил 135 млрд руб., превысив показатель 2022 г. на 35%. При этом отрасль пищевого машиностроения очень сегментирована, поэтому присутствие отечественных компаний на внутреннем рынке сильно зависит от сегмента».

Ольга Чебунина, вице-президент по инновациям ГК «Дамате», затронула вопрос импортозамещения в обеспечении производственного процесса. По словам эксперта, основными направлениями на текущий момент являются замещение оборудования, комплектующих и запчастей, а также импортозамещение ИТ-решений и компонентной базы.

Дмитрий Винников, генеральный директор «Агробит», резидента «Сколково», рассказал про разработки в области производства мобильной робототехники и интеллектуальных систем для агропрома. По словам эксперта технологические решения являются одним из драйверов отрасли птицеводства.

«Использование роботов на фермах позволяет снизить объемы неквалифицированного труда, количество контактов “человек-птица” и улучшить качество ежедневного ухода, а значит снизить биологические риски. Кроме того, роботизированные технологии повышают производительность и объективизацию оценки результатов по всем пределам, а также дают возможность вести круглосуточный контроль всех параметров содержания и техсостояния оборудования», — сказал Дмитрий Винников.

Говоря об импортоопережении в отрасли, эксперт подчеркнул, что среди разработок компании уже есть технологии, которые опережают зарубежные аналоги по таким параметрам как скорость работы, надежность эксплуатации и стоимость.

Наталья Чернышева, директор Agrotech Hub биомедицинского кластера «Сколково» подвела итог: «Благодаря совместным усилиям Минпромторга, институтов развития, производителей и потребителей, сегодня есть возможность для решения вопросов импортозамещения и импортоопережения в отрасли».

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«Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») — инновационный центр России — играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Ф2 Инновации», «Яблочков», TenChat и многие другие. Сколковская экосистема — это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» — Университет «Сколтех». Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд руб. На третий квартал 2023 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3,786 тыс. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.