Продление КЭП удаленно c ESMART®

Продлить КЭП без визита в удостоверяющий центр теперь можно с новым сервисом ESMART® Token Prolongation. Об этом CNews сообщили представители ESMART®.

Истечение срока действия сертификата КЭП может застать в самый неподходящий момент, нарушить планы и потребовать срочно отправиться в УЦ. ESMART® разработал ESMART® Token Prolongation — онлайн-сервис для удаленного получения электронной подписи без посещения Удостоверяющего центра и ФНС России.

Сервис автоматически мониторит срок действия вашего сертификата и заранее напоминает об истечении сертификата. Удаленный формат продления сертификата избавит от необходимости тратить время на поездку в УЦ. При этом стоимость удаленного продления или получения электронной подписи с ESMART® Token Prolongation такая же, как при личном посещении и составляет две тыс. руб. для физических лиц и 2,9 тыс. руб. для руководителя организации или ИП. Особое внимание при разработке сервиса уделено безопасности: при работе с ESMART® Token Prolongation персональные данные клиентов не передаются ни в каком виде.

Сервис ESMART® Token Prolongation функционирует при поддержке ITCOM — аккредитованного ФНС России удостоверяющего центра с 10-летней историей.

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ESMART® — российский производитель устройств для бесконтактной идентификации пользователей и защищенного хранения информации. ESMART® объединяет современные технологии, сильную команду и лучшие традиции российской науки. Бренд появился в 2013 г. в Зеленограде — одном из основных научно-производственных центров микроэлектроники в России. Здесь сосредоточен весь цикл создания продуктов ESMART® — от идеи до производства. В портфеле ESMART® два продуктовых направления — считыватели ESMART® Reader и ключевые носители ESMART® Token. Решения ESMART® используют сотни крупнейших компаний, госкорпораций, образовательных и государственных учреждений России, включая ЗАГСы России, Донстрой, МТС Банк, школы Архангельской области, проект «Москвенок», НЛМК.

ESMART® Token 192К — новый сертифицированный ФСТЭК России ключевой носитель ESMART®; более, чем в два раза превосходит прошлую версию по объему памяти, доступной для пользователя. Этот USB-токен в металлическом корпусе органично объединяет эргономичный дизайн и высокие стандарты безопасности. Продукт создан для строгой многофакторной аутентификации пользователей в корпоративных системах, безопасного хранения ключевых контейнеров СКЗИ, профилей, паролей и ключевых сертификатов пользователей. ESMART® Token 192К рекомендован «Госуслугами» и ФНС России.

ESMART® Token ГОСТ — сертифицированный ФСБ России ключевой носитель на базе отечественной микросхемы MIK51 от АО «Микрон» в эргономичном металлическом корпусе для генерации ключей, формирования и проверки