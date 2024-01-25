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Решение UserGate обеспечило безопасную работу сети органов государственной власти и местного самоуправления Якутии

Решение российского разработчика ИБ-решений UserGate обеспечило безопасную работу сети органов государственной власти и местного самоуправления Республики Саха (Якутия). Поставку решения на базе межсетевого экрана следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW) реализовал центр защиты информации «Север».

Региональная информационно-телекоммуникационная сеть обеспечивает единое информационное и телекоммуникационное пространство органов государственной власти и местного самоуправления на территории Республики Саха. Она позволяет повысить эффективность их деятельности за счет использования современных ИТ-технологий и систем связи, а также организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг населению.

Для обеспечения возможности безопасного подключения к ней информационных систем, сетей и средств хранения информации, необходимо сетевое решение, обеспечивающее надежную защиту от атак и внешних угроз, а также возможность безопасного выхода всем представителям органов государственной власти в интернет.

По результатам комплексного тестирования и проведения пилотного проекта было принято решение о внедрении межсетевого экрана UserGate F8000 с системой анализа событий и инцидентов UserGate Log Analyzer предназначенного для крупных корпоративных сетей и дата-центров, обеспечивающих высокую доступность, резервирование, масштабируемость и гибкость относительно встраивания в сетевую инфраструктуру. UserGate F сочетает все необходимые функции безопасности с возможностями, необходимыми для функционирования максимально стабильного сервиса при предельно высокой нагрузке. Установленное на границе сети решение обеспечило ее защиту от современных атак и вторжений, анализ и фильтрацию трафика по контенту, контроль интернет-приложений, блокирование опасных скриптов и приложений, защиту от вирусов и спама, а также другие функции безопасности.

«В рамках программы цифровизации органов государственной власти и местного самоуправления для нас чрезвычайно важной задачей является обеспечение безопасности и бесперебойного функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры. Для ее решения мы стараемся выбирать надежных российских производителей, разрабатывающих не только передовые технологические продукты, но и имеющих стратегический долгосрочный подход к своей работе», – отметили в ГБУ РС (Я) «Республиканский центр инфокоммуникационных технологий».

«Наш центр обладает многолетним опытом реализации сложных проектов по обеспечению информационной безопасности на специальных объектах, объектах государственных структур, включая органы государственной власти, объектах гражданского назначения в различных секторах экономики. Мы работали со многими поставщиками и разработчиками специализированных ИБ-решений и были приятно удивлены техническими характеристиками предлагаемых UserGate продуктов и подходом представителей компании к делу. С самого начала они были вовлечены в проект, оперативно оказывали необходимое содействие при проведении пилотного проекта и опытной эксплуатации, а также при последующем расширении. Все возникающие вопросы решались быстро и эффективно, что, безусловно, способствовало успешной реализации проекта в запланированные сроки», – сказал Радомир Обулахов, директор центра защиты информации «Север».

«Для нас сотрудничество с государственным органами – это, прежде всего, огромная ответственность, поскольку любой инцидент, утечка или сбой в работе мгновенно становится достоянием общественности и несет с собой значительные репутационные потери. Наша задача – не допустить подобные ситуации, обеспечив самый высокий уровень безопасности сетей, защита которых нам доверена. Более 13 лет разработки собственного NGFW-решения на основе собственных технологий, наличие большого опыта внедрений и обратной связи от заказчиков из самых разных отраслей, желание постоянно совершенствоваться и быть в курсе самых последних тенденций в области киберугроз и технологических возможностей – все это дает нам, нашим партнерам и заказчикам уверенность в том, что любое взаимодействие с UserGate всегда приведет к положительному результату», – сказал Дмитрий Ивашкин, менеджер по работе с партнерами UserGate.

Решение UserGate NGFW внесено в государственный реестр сертифицированных средств защиты информации. Оно позволяет предприятиям значительно повысить уровень своей информационной безопасности и обеспечить непрерывную работу бизнеса и государственных организаций.

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