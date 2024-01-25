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Обновление персональных данных через «Госуслуги»

Персонализировать личные данные через «Госуслуги» можно с помощью мобильного приложения «Мотив». Такая возможность появилась у абонентов сотового оператора после обновления мобильного приложения. Об этом CNews сообщили представители компании «Мотив».

Федеральный закон 126 «О связи» обязывает сотового оператора следить за достоверностью паспортных данных абонентов. В случае выявленных несоответствий Роскомнадзор может требовать блокировку сим-карт тех пользователей, чьи персональные данные не прошли проверку в государственных информационных системах.

Распространенное заблуждение, что есть только два основания для обновления паспортных данных: смена паспорта (например, по достижению 20 или 45 лет) или смена фамилии. Однако причин для сверки данных намного больше. Среди них кража, потеря паспорта, смена адреса прописки, пользование сим-картой не тем человеком, на кого она оформлена.

Важно: переоформлять договор на услуги связи, если сим-картой пользуется другой человек; переоформлять договор, который был заключен на имя одного из родителей, при достижении ребёнком возраста 18 лет; информировать «Мотив» обо всех изменениях в паспортных данных в срок до 60 дней; проходить сверку персональных данных, если вы получили сообщение с такой просьбой от «Мотив».

Чтобы воспользоваться новой удобной функцией сверки данных в мобильном приложении «Мотив», у абонента должен быть подтверждённый профиль на «Госуслугах». Также необходимо обновить мобильное приложение «Мотив» до последней версии, она доступна как для пользователей Android, так и iOS.

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