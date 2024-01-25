Число пользователей сервиса «Блокада Ленинграда» за год превысило 31 тыс. человек

Сервисом «Блокада Ленинграда» в мини-приложении «Я здесь живу» во «ВКонтакте», разработанного командой экосистемы городских сервисов «Цифровой Петербург», воспользовались более 31 тыс. человек, по данным на январь 2024 г. В течение года, что существует проект, он регулярно пополнялся историями о блокадном городе, которые присылают пользователи, а в период 80-й годовщины со дня завершения осады в сервисе запустили новый раздел — «Медаль памяти». Об этом CNews сообщили представители сервиса «Блокада Ленинграда».

Сервис «Блокада Ленинграда» появился в январе 2023 г. Платформа создавалась в память о силе духа жителей осажденного города как источник информации об истории тех тяжелых военных дней. Сервис состоит из трех разделов — «Карта», «Хроника», а также «Медаль памяти», который появился на платформе в январе 2024 г.

В раздел «Медаль памяти» вошел архив с данными о гражданских лицах, представленных к медали «За оборону Ленинграда». В его основу лег совместный проект Архивов Санкт-Петербурга и Комитета по информатизации и связи города, стартовавший в январе 2021 г., в рамках которого люди делились историями своих близких, отмеченных почетной наградой. В карточках на площадке раздела сервиса можно узнать имена героев и где они работали в период осады. Сейчас доступна информация о 519,7 тыс. из более, чем 600 тыс. награжденных, но архив будет пополняться, в том числе за счет обратной связи: свои семейные истории можно публиковать на личных страницах и страницах сообществ «ВКонтакте» с хэштегом #МедальМоейПамяти или #МедальЗаОборонуЛенинграда.

Сейчас раздел «Медаль памяти» доступен на смартфонах с ОС Android, а также в веб-версии мини-приложения. На смартфонах с iOS он появится позже.

«Только через проект “Медаль моей памяти”, который стартовал в 2021 г. и сейчас воплотился в целый раздел сервиса “Блокада Ленинграда”, мы получили более 140 рассказов о героях, награжденных медалью “За оборону Ленинграда”. Иногда эти истории сопровождаются фотографиями человека или его награды, а иногда это просто пара строк с датами рождения, боевого звания и места службы. Всю информацию команда бережно собирает и размещает в сообществе “Медаль моей памяти”. Во многих петербургских семьях есть своя история про блокадные годы, есть свои герои. Такие площадки, как “Блокада Ленинграда”, помогают сохранить память о них и передать ее будущим поколениям», — сказал Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Разделы «Карта» и «Хроника» также продолжают развиваться за счет усилий команды «Я здесь живу» и участия активных пользователей — ссылка на форму для дополнительной информации о зданиях и организациях, работавших в период блокады, размещена на основной странице сервиса.

В разделе «Карта», где обозначены мемориалы и объекты, связанные с военным периодом в Ленинграде, можно увидеть и прочитать, что действовало в городе в тот период: где и как работали заводы, школы, известные музеи, театры, коммунальные объекты и прочее. Здесь же отображаются братские захоронения и мемориалы, которые установлены в городе после войны. Всего на карту нанесены 258 объектов.

Еще один раздел — «Хроника» — это ежедневная летопись происходившего в Ленинграде на протяжении всех 872 дней осады. Раздел оформлен в формате календаря, выбрав любую дату в котором, можно узнать, что происходило тогда в Ленинграде: разговоры, обсуждения вопросов продовольствия, запасов снарядов противника и многое другое. В основу раздела легли материалы книги Абрама Бурова «Блокада день за днем».

«За прошедшие 80 лет город и мир в целом сильно изменились. Эволюционируют формы и способы сохранения памяти о событиях, которые никто не должен забыть. Сервис “Блокада Ленинграда” — это наша попытка создать своего рода цифровой мемориал героям тех 872 тяжелейших дней за счет современных технологий. Очень много в развитие проекта вкладывает команда мини-приложения “Я здесь живу”, которая вручную собрала большую часть данных, искала памятники, предприятия, другие объекты и уточняла их актуальное состояние. Но не менее значим вклад пользователей сервиса, которые делятся через специальную форму историями своих семей, потому что подвиг каждого человека важен, и он должен остаться в истории», — сказал Станислав Казарин.