«Национальная компьютерная корпорация» в рамках партнерского соглашения будет внедрять систему Global ERP

Компании TopS Business Integrator (входит в состав холдинга «Национальная компьютерная корпорация», НКК) и «Бизнес Технологии», разработчик системы Global ERP, заключили партнерское соглашение о внедрении на российском рынке импортонезависимой платформы управления предприятием. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Global ERP — российская ERP-система, разработанная компанией «Бизнес Технологии» на базе платформы GlobalFramework. Система работает с различными операционными системами и СУБД, включая Astra Linux и PostgreSQL. В состав системы входит более 20 модулей для решения задач управления производством, ремонтами, складами, финансами, документооборотом, персоналом, имуществом, включая специализированные отраслевые решения. Система внесена в реестр отечественного ПО и может успешно выступать как замена зарубежных ERP-систем.

Архитектура Global ERP и сервисы платформы GlobalFramework ориентированы на реализацию надежных отказоустойчивых решений Enterprise-уровня, поддерживая одновременную работу тысяч пользователей. Современный технологический стек системы полностью соответствует требованиям импортозамещения. Инструменты платформы позволяют осуществлять настройку и адаптацию системы с учетом особенностей бизнеса, включая разработку собственных индивидуальных решений корпоративного уровня.

«Система Global ERP станет одним из основных компонентов в нашем портфеле решений для автоматизации и цифровизации предприятий, в том числе и как платформа для разработки отраслевых прикладных решений. Надеемся на плодотворное сотрудничество и рады получить новые возможности для создания отечественных решений, в том числе, для промышленных предприятий», — сказал Михаил Ивонин, вице-президент НКК.

«Рады началу сотрудничества с ведущим холдингом российского рынка информационных технологий — «Национальной компьютерной корпорацией», — сказал директор по развитию продукта Global ERP Дмитрий Аникин, — Компетенции НКК и опыт работы с инновационными продуктами, в том числе с ERP-системами, дают нам возможность сформировать общие подходы к созданию и внедрению актуальных отраслевых решений цифровизации для российских предприятий, исходя из текущих и будущих потребностей».

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«Бизнес Технологии» — ведущий разработчик ИТ-решений и поставщик услуг в области цифровой трансформации бизнеса. Компания разрабатывает российскую ERP-систему Global, бизнес-приложения и платформу Global-FrameWork для цифровизации процессов управления производством, ремонтами, складами, финансами, торговли, персоналом, документооборотом. Программные продукты, создаваемые компанией включены в реестр российского программного обеспечения и соответствуют требованиям импортозамещения.

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — группа компаний на российском рынке информационных технологий, обладающая всеми ресурсами для обеспечения технологической независимости — от разработки программных систем до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений. НКК — это более 100 ИТ-решений, 30 патентов собственной разработки и ИТ-продуктов. Компании группы НКК обладает 30-летним опытом реализации ИТ-проектов федерального и регионального масштаба и оказывают услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. В НКК входят компании «Систематика», «Систематика Консалтинг», STEP LOGIC, Landata, «Энсис Технологии», TopS BI, «Доверенная среда», HeadPoint, «Национальная платформа», «РСТ-Инвент».