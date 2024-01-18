Сбербанк открыл головное отделение банка в Крыму

В Симферополе торжественно открылось головное отделение Сбербанка в Крыму. В этом офисе будут работать около 200 человек: управленческая команда, специалисты розничного и корпоративного направлений, сотрудники инкассации, эксперты в области информационных технологий и безопасности и многие другие специалисты. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Это одно из самых современных офисных пространств в Крыму, с эксклюзивным дизайном Сбербанка. Здание занимает почти 3 тыс. кв. метров и включает пять этажей. На первом этаже находится отделение для клиентов, а на остальных работают сотрудники. При создании офиса использованы современные отечественные инженерные решения, которые позволяют быстро трансформировать пространство под любую задачу без изменения систем коммуникаций. В распоряжении сотрудников — переговорные комнаты с шумоизоляцией для совещаний и звонков, столовые, мини-кухни, кофе-поинты и открытая мансарда с видом на Симферополь.

Герман Греф, президент, председатель Правления Сбербанка: «Мы очень любим Крым и по-особому относимся к этой земле. Здесь Сбер не просто банк, а инвестор, который развивает инфраструктуру Крыма, в том числе туристическую. Я считаю, что наша задача ещё и помогать местной власти развивать социальную инфраструктуру. Сбер приходит, привнося лучший опыт, — тот, который мы за многие годы наработали на всей территории России. В здании головного отделения мы постарались использовать лучший опыт, который мы обретали, создавая наши офисы по всей стране. Поздравляю с открытием нового крымского дома, нашей штаб-квартиры здесь. И хочу, чтобы Крым стал местом, где Сбер оказывает услуги самого высокого качества, потому что люди, которые здесь живут, заслуживают самого лучшего сервиса».

Сергей Аксенов, глава Республики Крым: «В Симферополе состоялось официальное открытие головного отделения Сбербанка в Крыму. Мы продолжаем работу по совершенствованию банковской системы, и Сбербанк придает этому процессу дополнительный стимул. Формируются новые рабочие места, растет межбанковская конкуренция, снижаются процентные ставки, со временем смягчится кредитная политика. Радует также, что за работу отделений отвечает команда настоящих профессионалов, которые всегда оперативно и эффективно реагируют на любые замечания и предложения. Уверен, крымчане и гости полуострова ждут открытия новых офисов и в других муниципальных образованиях. Благодарю Германа Оскаровича Грефа за плодотворное сотрудничество и за все решения, которые принимаются для развития Крыма. Органы власти республики продолжат активно содействовать успешной работе Сбербанка на всех этапах».